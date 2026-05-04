大行晨报 - 利率前景支撑镑汇｜大行晨报

美元上周早段持稳，至上周三美国联储局议息会后美元显著回挫，此次决策投票结果为8比4，是1992年以来分歧最大的决议。政策声明指出对通胀上升的担忧加剧，遭到3位决策者反对，他们认为美联储不应再传递出倾向于降息的讯号。此外，美国总统特朗普提名的美联储主席人选沃什已跨过关键程式性障碍，为他在未来几周接替鲍威尔铺平了道路。市场人士正在重新评估未来利率路径。在上周三晚美联储议息会议后，欧洲央行与英伦央行关于6月加息的暗示，为欧罗和英镑提供上涨动能。此外，日圆在干预后的强力反弹在权重上对美元指数构成了进一步打击。随着日本财务省高官三村淳公开对投机头寸发出警告，市场参与者开始重新审视利差交易的风险回报比。尽管美元在上周五有所回升，但在紧缩预期支撑下，英镑及欧罗走势仍保持稳健。



英伦银行在上周四维持利率不变，但政策声明中透露出的鹰派底色；由于能源进口成本攀升引发通胀回潮压力，央行暗示可能在6月采取行动，加息预期的提前，这推动英镑兑美元其后显著走高，延至周五更一度冲上1.36关口上方。技术走势而言，英镑兑美元在近两周时间处于高位区间整固，向上明显受制于1.36关口，本周一再次冲击亦未可破位，随后则见缓步下行，虽然周五再为冲击，但尾盘仍是回落至1.36下方，故需留意倘若英镑兑美元进一步跌破近期底部1.3450，则见英镑有机会迎来一波调整；而从图表见RSI及随机指数复再走低，也示意着英镑的下行压力。预计下方延伸支持位预料在25天平均线1.3430及1.3380，下一级看至1.32及1.3150，关键指向1.30关口。阻力位则料为1.36及1.3660，其后阻力预估在1.3720及1.38水平，进一步看至1.3870。



美元兑瑞郎3月底在0.8044触高，而上一次顶部在1月15日的0.8042，至今汇价又再逐步逼近此区，这将视为短期重要阻力，故留意若后市未可闯过此区，则将再复走低。较近支持回看0.78及0.7740，下一级看至0.7670及；至于今年一直稳守着的0.76关口则仍是关键。阻力位继续留意0.8000/0.8050，较大阻力参考0.8090及0.8130，下一级料为0.82水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇