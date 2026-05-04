关志康 - 断舍离：父母的「宝」 子女的「草」 | 神耆商机

上周与几位「老」友包厢聚餐，席间谈笑风生。一位刚满65岁的朋友兴致勃勃地说：「退休生活真是写意，四处旅行，一天转眼就过。」另一位前辈闻言打趣：「那我倒要劝你少去旅行，否则这一生，恐怕也会转眼就过了。」



众人哄堂大笑时，包厢电视刚巧播放紧宏福苑事故后，住户分批返屋企取回财物的新闻。画面里，住户匆匆收拾多年积下来的物品，神情既复杂又沉重。席间有位长辈不禁感慨：「人生不过三万天，临到离开时，终究两手空空。平日视若珍宝的东西，即使让你带走，又能带走多少呢？」



另一位一向豁达的老板补充：「其实我们这一代人死了之后，除了资产与遗产，其余留下的，十之八九都会被当作废物处理。这样的情况我们见得多了，头七未过，遗物往往已经清理得七七八八。你当是宝，子女却视之为草。」他笑言，自己衣柜里那些剪裁精美的西装、几十对舍不得弃的意大利鞋、珍藏多年的唱片、红酒和字画，甚至每日相伴的被褥和各式物件，就算还簇新，将来又有几多后生懂得真正欣赏？



商会老会长听后深表认同，认为与其等到百年归老之后让后人手忙脚乱，不如趁自己尚有精神时，及早整理与安排。他说：「无谓的东西应及早断舍离。香港寸金尺土，堆放杂物，其实是在为它们支付不菲租金，倒不如有需要时再购置。」至于那些有收藏价值的物件，例如钱币、邮票或艺术品，不妨直接送给真正识欣赏的人；又或者，将背后故事娓娓道来，让下一代明白个中意义。物件难保长存，但故事能流传，价值更为长远。



老前辈指着碗中的咕噜肉，笑说：「人生无常，万物只可享有，无法永远拥有。与其执著占有，不如让珍贵之物各得其所；留下满室物件，不如留下故事与情感。让下一代记住的，是人，而不只是东西。」



这番话，比甜酸还要入味。



健康教育基金会主席

关志康

