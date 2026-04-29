彭伟新 - 澜起科技短期有势再上 | 开工前落盘/头条名家本周心水

澜起科技（6809）为全球领先的记忆体介面晶片供应商，2024年市占率达36.8%，产品涵盖DDR2至DDR5 RCD，并拓展至MRCD/MDB、PCIe Retimer、CKD及CXL MXC，应用于AI伺服器。受AI基建升级带动，DDR5与MRDIMM渗透率提升，Frost & Sullivan预测相关市场于2025至2030年间录得双位数增长。公司2025年收入54.56亿元人民币，净利22.36亿元人民币，2026年Q1延续升势。集团具备SerDes IP及JEDEC优势，现金流强劲。



澜起科技股价由今年2月20日高位229.8元跌至3月31日低位152.7元后见底回升，并反复升穿阻力位229.8元后，持续上升至昨日最高曾见275元，只要其股价能守稳230元以上水平，以之前跌浪总跌幅的2倍作为反弹目标，股价短期可上望320元。



本人并没有持有股份及相关衍生产品之权益。



资深证券分析师

彭伟新