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陈永陆 - 富卫估值吸引 前景可期 | 陆叔讲股

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陈永陆
4小時前
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富卫集团（1828）首份全年业绩表现亮眼，截至2025年12月底，税后净利润达1.66亿美元，较2024年2400万美元大增近6倍，创IFRS 17准则下新高；税后营运利润4.99亿美元，增长5%。年度新保费（ANP）按固定汇率计算达24.46亿美元，增长25%；新业务合约服务边际（CSM）14.76亿美元，增长18%；新业务价值（NBV）9.45亿美元，增长11%。

　　集团内含价值（EV）升至68.5亿美元，增长19%；CSM余额65.62亿美元，增长24%；偿付能力比率提升至265%。IPO筹资4.66亿美元，同时优化债务结构，每年节省债务成本约7200万美元。

　　若分市场看，香港及澳门是最大增长引擎，ANP达12.07亿美元，大增51%，其中FWD Private高净值业务贡献显著；NBV增长44%至4.78亿美元，税后营运利润增长24%至2.7亿美元。泰国及柬埔寨ANP 5.77亿美元，税后营运利润增长18%；日本ANP增长11%；新兴市场ANP增长27%。四大地区整体贡献正增长。

　　值得留意是，集团数码化成效突出，活跃AI模型逾320个，云端迁移率99%，数码提交率91%，交叉销售比例升至31%。分销渠道均衡，银保及经纪渠道各占37%。净自由盈余产生额8.57亿美元，增长20%；杠杆比率降至21.3%，合并有形权益增长18%至87.17亿美元。在ESG方面亦稳步推进，煤炭资产大幅减少，并计划2030年前完全退出。

　　事实上，富卫作为亚洲增长型保险平台，聚焦数码化、年轻客群及健康财富管理产品，商业模式已获验证。集团现时预测市盈率约17倍，估值尚算吸引，估计在香港业务强劲势头有望延续下，前景值得期待，建议可在股价回落时分段吸纳。

资深独立股评人
陈永陆

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