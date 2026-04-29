张日强 - 中东战事无影响 港楼价硬升 | 楼声随笔

中东战事未有停火迹象，本港楼市暂未受影响，新盘及二手楼市场仍然表现理想，日前推售的新盘频频报捷并开出红盘，发展商随即加快推盘步伐，由于开价吸引，引领到各路客源涌出来，部分向隅客更回流二手楼市场觅盘，以致激活各大屋苑的成交量。差饷物业估价署最新公布数据显示，上月楼价指数按月升1.39%，属连升10个月的讯号，同时为2023年11月后的逾2年高位。

本港住宅楼价持续向上，差饷物业估价署数据显示，3月全港私人住宅楼价指数升至312.8，按月升1.39%，连升10个月，为2023年11月后的逾2年高位，今年首季楼价已上升4.4%，超过去年全年楼价升幅。

按月升1.39% 楼价连升10个月

各类型单位看楼价同样全面报升，面积431方呎或以下单位按月上升约1.44%；面积431至752方呎单位则按月升1.42%；面积753至1076方呎单位按月升1.16%；面积1076至1721方呎单位按月升约0.9%；面积1722方呎或以上单位按月则升约0.96%。



事实上，楼价指数持续升温，除了获本地用家入市外，内地客或新香港人亦是主要的支持者。



首季楼价涨4.4%超去年升幅



此外，随着内地生及专才持续涌港的势头不变下，租金指数亦录得持续升幅的实况，上月私人住宅租金指数最新报202.2点，较2月的201点，微升0.6%，连升5个月，再创有纪录以来新高，按年则升4.71%。



张日强