大行晨报 - 日央行议息不变 圆汇回稳｜大行晨报

美国总统特朗普及其国家安全团队已就伊朗提出一项协议进行讨论，该提议包括确保霍尔木兹海峡航运畅通，同时暂缓涉及核专案的争议议题。然而，美国方面对此持明显审慎态度，尤其对伊朗是否具备执行承诺的意愿表示怀疑。特朗普方面强调，任何协议的前提是伊朗必须停止核浓缩活动，并承诺不发展核武器，这一核心分歧意味短期内谈判仍面临较大不确定性。另外，本周是超级央行周，其中最受关注是周三晚美联储的政策会议，这很可能是鲍威尔作为美联储主席最后一次主持的会议。虽然市场普遍预期这次会议不会调整利率，但市场人士等待会议声明和鲍威尔新闻发布会上的措辞变化。



日本央行周二维持利率于0.75%不变，符合预期，议息结果是以6比3大比数通过。央行表示，受累高油价影响，将今财年经济增长预测由1%降至0.5%，剔除新鲜食品后通胀预测则大幅由1.9%上调至2.8%。而下财年经济增长预测则由0.8%降至0.7%，通胀预测由2%提高至2.3%。央行表示，目前有必要特别关注中东局势的未来走向对金融及外汇市场，以及对日本经济活动与物价的影响。考虑到核心通胀接近2%，以及企业潜在加薪以及提高价格等因素，有必要防止通胀大幅向上偏离目标的情况发生，以免随后对经济产生负面影响。



日本公布议息决议后，日圆小幅走稳。技术走势而言，美元兑日圆在近月维持于高位区间上落，下方大致在157.50获支撑，上方则受制于160水准附近。预料美元兑日圆仍倾向延续区间争持，直至出现区间突破。较近支持先看158.60及158.20水平。黄金比率计算，38.2%的调整幅度为156.90，扩展至50%及61.8%则为156及155.10水平。至于较近阻力先会留意160及160.60，之后将看至161.50及162.80水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

