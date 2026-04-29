Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 日央行议息不变 圆汇回稳｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
4小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美国总统特朗普及其国家安全团队已就伊朗提出一项协议进行讨论，该提议包括确保霍尔木兹海峡航运畅通，同时暂缓涉及核专案的争议议题。然而，美国方面对此持明显审慎态度，尤其对伊朗是否具备执行承诺的意愿表示怀疑。特朗普方面强调，任何协议的前提是伊朗必须停止核浓缩活动，并承诺不发展核武器，这一核心分歧意味短期内谈判仍面临较大不确定性。另外，本周是超级央行周，其中最受关注是周三晚美联储的政策会议，这很可能是鲍威尔作为美联储主席最后一次主持的会议。虽然市场普遍预期这次会议不会调整利率，但市场人士等待会议声明和鲍威尔新闻发布会上的措辞变化。

　　日本央行周二维持利率于0.75%不变，符合预期，议息结果是以6比3大比数通过。央行表示，受累高油价影响，将今财年经济增长预测由1%降至0.5%，剔除新鲜食品后通胀预测则大幅由1.9%上调至2.8%。而下财年经济增长预测则由0.8%降至0.7%，通胀预测由2%提高至2.3%。央行表示，目前有必要特别关注中东局势的未来走向对金融及外汇市场，以及对日本经济活动与物价的影响。考虑到核心通胀接近2%，以及企业潜在加薪以及提高价格等因素，有必要防止通胀大幅向上偏离目标的情况发生，以免随后对经济产生负面影响。

　　日本公布议息决议后，日圆小幅走稳。技术走势而言，美元兑日圆在近月维持于高位区间上落，下方大致在157.50获支撑，上方则受制于160水准附近。预料美元兑日圆仍倾向延续区间争持，直至出现区间突破。较近支持先看158.60及158.20水平。黄金比率计算，38.2%的调整幅度为156.90，扩展至50%及61.8%则为156及155.10水平。至于较近阻力先会留意160及160.60，之后将看至161.50及162.80水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

最Hit
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁 网民：史上最惨「埋单侠」｜Juicy叮
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁 网民：史上最惨「埋单侠」｜Juicy叮
时事热话
14小時前
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
影视圈
14小時前
《正义女神》大结局剧透 佘诗曼为继女上庭对抗陈炜 「高成彬」下场曝光因母成魔？
《正义女神》大结局剧透 佘诗曼为继女上庭对抗陈炜 「高成彬」下场曝光因母成魔？
影视圈
9小時前
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
饮食
14小時前
阿联酋宣布退出OPEC。 美联社
OPEC｜阿联酋宣布5月1日起退出石油输出国组织 计划逐步增产
即时国际
9小時前
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
食用安全
14小時前
天文台凌晨3时45分取消黄色暴雨警告信号
社会
5小時前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
蔡卓妍林俊贤结婚丨《星岛头条》独家捕获阿Sa老公Elvis行踪 婚礼于泰国秘密举行获亲友见证
01:01
蔡卓妍林俊贤结婚丨《星岛头条》独家捕获阿Sa老公Elvis行踪 婚礼于泰国秘密举行获亲友见证
影视圈
14小時前
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
饮食
14小時前
更多文章
大行晨报 - 纽油短线宜先观察｜大行晨报
　　美国联储局3月议息会议时曾以11比1的投票结果宣布，将联邦基金利率区间维持在3.5至3.75厘不变，当时公布的季度利率点阵图显示，委员们普遍预计今年将会减息一次，幅度为0.25厘，但并未预测何时减息；明年亦预计将减息一次。今周除了多间央行议息之外，投资者亦关注美国将公布的经济及通胀等多项数据。市场普遍预计，美国第一季年化国内生产总值将较前值上升1.4%。另外，今年2月爆发美伊冲突以来，国际油价
4小時前
大行晨报
大行晨报 - 英镑短线料区间上落｜大行晨报
　　今个星期环球市场将迎来超级议息周，有5间央行将先后公布议息结果。不过，在联储局举行议息会议之前，最新公布的数据显示，美国零售销售创一年来最大增幅，美国3月零售销售按月增加1.7%，市场预期为上升1.4%。表明尽管油价大涨，但居民消费支出仍具韧性。此外，随着房源供应增加，3月二手房签约量连续第二个月上升，数据较大可能支撑联储局今周利率会议继续按兵不动。 　　另外，英伦银行亦将于今周四公布议
2026-04-28 02:00 HKT
大行晨报