大行晨报 - 纽油短线宜先观察｜大行晨报

美国联储局3月议息会议时曾以11比1的投票结果宣布，将联邦基金利率区间维持在3.5至3.75厘不变，当时公布的季度利率点阵图显示，委员们普遍预计今年将会减息一次，幅度为0.25厘，但并未预测何时减息；明年亦预计将减息一次。今周除了多间央行议息之外，投资者亦关注美国将公布的经济及通胀等多项数据。市场普遍预计，美国第一季年化国内生产总值将较前值上升1.4%。另外，今年2月爆发美伊冲突以来，国际油价飙升，市场预计将于今周公布的个人消费支出物价指数按年升幅将由前值2.8%，大幅上升至3.5%，期内核心PCE亦较前值有所升温。



展望本周，市场焦点在多间央行议息会议，及地缘政治局势的发展。中东相关消息仍然牵动市场情绪，投资者亦需密切留意油价及避险资产的走势变化。现时美伊谈判去向仍未明朗。伊朗目前已提出停战三大协议，再等美伊双方寻求讨论空间。纽约期油本轮重返每桶95美元水平，主要受美伊战事第二轮谈判搁置的影响，因此油价现阶段仍受消息面主导，走势波动，油价有机会在每桶100美元现阻力后回调。



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