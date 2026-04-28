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朱红 - 腾讯好淡争持 吼「28316」 | 窝轮热炒特区

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朱红
8小時前
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产经 专栏
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　　据报中国汽车3月在欧洲销量较按年增近一倍至14万辆，市占率为9.4%，其中插电式混合动力汽车（PHEV）按年增逾4倍，期内中国纯电动车（BEV）及非插电式混合动力车（HEV）注册量亦创新高。比亚迪（1211）将于周二公布首季业绩，公司股价绩前造好，逆市反弹至106元水平整固。如看好比亚迪可留意认购证「21676」，行使价128.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。如看淡比亚迪可留意认沽证「22322」，行使价85元，实际杠杆4倍，今年11月到期。

　　报道指腾讯（700）旗下QClaw发布版本更新，据悉是项目迄今为止力度最大一次版本更新，正式接入支持Hermes框架，用户可以创建并运行Hermes类型Agent。腾讯股价持续下跌，在479元水平好淡争持。如看好腾讯可留意认购证「28316」，行使价650.5元，实际杠杆8倍，今年10月到期。如看淡腾讯可留意认沽证「27140」，行使价408.68元，实际杠杆7倍，今年10月到期。

　　国家统计局公布今年首季全国规模以上工业企业实现利润总额逾16960亿元人民币，按年增长逾15%，3月单月利润按年增长15.8%，增速创去年9月以来新高。恒指续沿50天线整固，在25900点附近窄幅徘徊。如看好恒指可留意牛证「55956」，收回价25395点，实际杠杆43倍，28年9月到期；或可留意牛证「56831」，收回价25295点，实际杠杆37倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「61213」，收回价26505点，实际杠杆35倍，28年4月到期；或可留意熊证「68338」，收回价26608点，实际杠杆31倍，28年4月到期。

　　智谱（2513）股价连日回吐，曾跌至20天线附近低见872元。如看好智谱可留意认购证「28389」，行使价1688元，实际杠杆2倍，今年10月到期；或可留意认购证「28387」，行使价1999元，实际杠杆2倍，今年10月到期。

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朱红

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　　据报道指内地近期车企车贷年期收紧，多间车企七年方案只延续至本月，据指银行及融资租赁公司亦要求停贷。汽车股份普遍下跌，比亚迪（1211）股价连跌6日，在100元关口附近徘徊。如看好比亚迪，可留意比迪认购证「21676」，行使价128.88元，实际杠杆6倍，今年10月到期。如看淡比亚迪，可留意比迪认沽证「22322」，行使价85元，实际杠杆4倍，今年11月到期。 　　AI板块股份个别发展，智
2026-04-27 02:00 HKT
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