闻风至 - 比亚迪似转势有力试高位 | 鲜股落镬

美伊谈判短期难有结果，加上中东当地部分炼油设施已受破坏，油价在今年余下时间「居高难下」的势态将难以改变，电动车概念龙头比亚迪（1211）昨日无视市场负面消息，股价出现转势讯号，短线重上高位意欲强烈。



内地车市开年以来掀起的「超长周期低息车贷」促销潮近期出现转折。据悉，多间银行及融资租赁公司已开始收紧相关业务，部分原本广受欢迎的「7年期低息买车贷款计划」已被叫停。同时，海外市场竞争正急剧升级。近期韩国车厂如现代汽车、起亚高层公开警示，随着中国品牌大规模出海及欧盟排放法规趋严，欧洲已正式演变为全球电动车价格战的主战场。韩系车厂不仅在欧洲推出起售价低于3万欧罗的平价车型正面迎击，更在碳积分交易上减少对中国品牌的依赖。



然而，比亚迪股价经历「六连跌」后股价于100元水平展现强劲反弹力，昨日收升5.4%，收报106.7元，过去3个交易日成交金额分别达33亿、30亿、37亿元，明确有资金流入博反弹。



中期来看，比亚迪近日在2026北京车展发布旗舰SUV海狮08，「海狮08」被市场视为焦点产品之一。据报「大唐」上市仅一天便接3万笔定单，显示其市场吸引力。



在高油价与国内金融政策收紧交织下，比亚迪凭借「海狮08」等新车热潮及强大的技术优势，于股价百元关口展现极强韧性。昨日大成交反弹已释放止跌转势讯号，显示龙头股在板块逆风中率先「开跑」，短线走势及后续高位突破值得密切留神。



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