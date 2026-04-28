张日强 - 新盘频热销乘势限量「添食」 | 楼声随笔

整体楼市气氛好转，新盘及二手楼市场表现理想，发展商推盘往往采取贴市或低价策略谷销，由于开价吸引，一般都可引领各路客源出来觅盘，尤其新盘提供不同的付款方式，对用家及投资者都有一定的实际帮助，上周开售的两个新盘率先报捷，发展商随即加推「添食」。此外，新盘频频热销亦带动二手楼市的睇楼及成交量，尤其不少新盘向隅客更回流二手楼市场，以致成交量升温。



楼市气氛持续向好，新盘近日开售连番报捷开出红盘，发展商亦趁势加快推盘步伐，或限量加推应市，部分新盘或货尾的开价明显极具吸引力，刚过去的周六日，新盘及货尾等合共沽逾400伙，成绩可算相当理想。此外，本月以来总数更累沽逾2000伙，是近月以来表现较理想的成交量，发展商亦随即加快推盘步伐，以及乘势限量加推应市等，吸引到市场各路客源涌出来，当中用家及投资者更专注新盘或货尾盘，预料整体货尾量将逐步减少。



事实上，发展商见市况持续升温，随即加快推盘步伐，多个新盘均以贴市或低市价推出，更引领到各路客源涌出来，与此同时，发展商亦趁势推出货尾盘限量测试，以便部署下一轮新盘推售策略，刚过去的周六日销情相对理想，而连同本月以来更累沽逾2000伙之佳绩，成绩可说相当理想，预期下月新盘将激战连连。



张日强