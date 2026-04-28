大行晨报 - 加元反复走稳 关注周三美加议息｜大行晨报

本周将会迎来超级央行周，日本央行、加拿大央行、美国联储局、英伦银行及欧洲央行将会公布议息决议，预计他们均会在这次会议维持利率不变，但会后声明及相关的利率前景线索料将受到密切关注；欧洲央行和英伦银行因能源冲击导致的通胀而存在加息压力，日本央行也在权衡退出负利率的时机。政策分化可能使美元在今年降息预期下走弱。数据方面，美国周三将公布3月耐用品定单，周四公布美国第一季GDP数据及3月PCE报告，周五将迎来美国4月制造业PMI。



英镑兑美元本月早段于1.3150上方稳呈喘稳，自上周起则告节节上升，鉴于图表见RSI及随机指数已呈回落，估计英镑兑美元此轮涨势或会受限，并续为受制于1.36水准下方。下方支持位预料在1.3450及1.3380，下一级看至1.32及1.3150，关键指向1.30关口。阻力位则料为1.36及1.3720，其后阻力预估在1.38以至1.3870水平。



围绕霍尔木兹海峡的紧张局势持续发酵，美国加强对伊朗海上运输的限制，同时伊朗方面对航运安全发出警告，令市场担忧冲突可能进一步升级。受此影响，避险情绪升温，美元获得支撑，推动美元兑加元续作反弹。然而，加元走势亦与原油价格高度相关。在能源供应受扰的背景下，原油价格维持走高，为加元提供一定支撑。此外，上周初公布加拿大4月通胀率升至2.4%，能源价格上涨成为主要推动因素，数据强化了市场对加拿大央行可能采取更鹰派立场的预期。



至于美元兑加元走势，从技术图表见，RSI及随机指数已重新回升，50天平均线1.3735将为当前重要阻力，若然可跨过此区，料可更为巩固美元兑加元的回升态势。其后阻力位会回看1.3790及1.39水准，关键仍会是1.3950/1.40，进一步阻力估计为1.4140水准。较近支持先留意1.3630及1.3570，关键支撑指向1.35及1.3380。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

