Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 加元反复走稳 关注周三美加议息｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
8小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　本周将会迎来超级央行周，日本央行、加拿大央行、美国联储局、英伦银行及欧洲央行将会公布议息决议，预计他们均会在这次会议维持利率不变，但会后声明及相关的利率前景线索料将受到密切关注；欧洲央行和英伦银行因能源冲击导致的通胀而存在加息压力，日本央行也在权衡退出负利率的时机。政策分化可能使美元在今年降息预期下走弱。数据方面，美国周三将公布3月耐用品定单，周四公布美国第一季GDP数据及3月PCE报告，周五将迎来美国4月制造业PMI。

　　英镑兑美元本月早段于1.3150上方稳呈喘稳，自上周起则告节节上升，鉴于图表见RSI及随机指数已呈回落，估计英镑兑美元此轮涨势或会受限，并续为受制于1.36水准下方。下方支持位预料在1.3450及1.3380，下一级看至1.32及1.3150，关键指向1.30关口。阻力位则料为1.36及1.3720，其后阻力预估在1.38以至1.3870水平。

　　围绕霍尔木兹海峡的紧张局势持续发酵，美国加强对伊朗海上运输的限制，同时伊朗方面对航运安全发出警告，令市场担忧冲突可能进一步升级。受此影响，避险情绪升温，美元获得支撑，推动美元兑加元续作反弹。然而，加元走势亦与原油价格高度相关。在能源供应受扰的背景下，原油价格维持走高，为加元提供一定支撑。此外，上周初公布加拿大4月通胀率升至2.4%，能源价格上涨成为主要推动因素，数据强化了市场对加拿大央行可能采取更鹰派立场的预期。

　　至于美元兑加元走势，从技术图表见，RSI及随机指数已重新回升，50天平均线1.3735将为当前重要阻力，若然可跨过此区，料可更为巩固美元兑加元的回升态势。其后阻力位会回看1.3790及1.39水准，关键仍会是1.3950/1.40，进一步阻力估计为1.4140水准。较近支持先留意1.3630及1.3570，关键支撑指向1.35及1.3380。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

最Hit
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
影视圈
13小時前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
22小時前
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
旅游
19小時前
科研实践化繁为简 理大及扶康会共建亚洲首个共融创新中心 残疾人士变身自家品牌研发者
创科资讯
10小時前
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
影视圈
18小時前
新皇岗口岸联检大楼正式通电。
新皇岗口岸联检大楼正式通电 投运在即5分钟完成通关
即时中国
13小時前
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
楼市动向
20小時前
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
时事热话
21小時前
星岛申诉王｜信用卡绑定成中招来源？ 港男网购平台帐户被盗用狂碌信用卡购物
申诉热话
2小時前
ViuTV 2026四大剧集逐套数  视后剧帝联手＋银河映像品质保证  题材卡士够破格
ViuTV 2026四大剧集逐套数  视后剧帝联手＋银河映像品质保证  题材卡士够破格
影视圈
12小時前
更多文章
大行晨报 - 英镑短线料区间上落｜大行晨报
　　今个星期环球市场将迎来超级议息周，有5间央行将先后公布议息结果。不过，在联储局举行议息会议之前，最新公布的数据显示，美国零售销售创一年来最大增幅，美国3月零售销售按月增加1.7%，市场预期为上升1.4%。表明尽管油价大涨，但居民消费支出仍具韧性。此外，随着房源供应增加，3月二手房签约量连续第二个月上升，数据较大可能支撑联储局今周利率会议继续按兵不动。 　　另外，英伦银行亦将于今周四公布议
8小時前
大行晨报
大行晨报 - 美元走势反复 迎来央行超级周｜大行晨报
　　美元上周五出现回跌，美国司法部结束对美国联储局主席鲍威尔涉及美联储办公大楼翻新工程的刑事调查，这直接为特朗普提名的美联储主席人选沃什的确认扫除了重大障碍，市场将这消息解读为略带鸽派倾向。现任美联储主席鲍威尔的任期将于5月15日到期。目前联邦基金期货交易员预计年底前降息的概率从23%跃升至约38%。 　　本周将会迎来央行超级周，日本央行、加拿大央行、美联储、英伦银行及欧洲央行也将会公布议息
2026-04-27 02:00 HKT
大行晨报