大行晨报 - 英镑短线料区间上落｜大行晨报

今个星期环球市场将迎来超级议息周，有5间央行将先后公布议息结果。不过，在联储局举行议息会议之前，最新公布的数据显示，美国零售销售创一年来最大增幅，美国3月零售销售按月增加1.7%，市场预期为上升1.4%。表明尽管油价大涨，但居民消费支出仍具韧性。此外，随着房源供应增加，3月二手房签约量连续第二个月上升，数据较大可能支撑联储局今周利率会议继续按兵不动。



另外，英伦银行亦将于今周四公布议息结果。英伦银行3月议息会议时，将利率维持在3.75厘不变，符合市场预期。不过，该次议息会议声明删除「减息」等词语，并称所有成员准备好采取行动来遏制通胀，该行预计英国第二季通胀为3%，第三季有可能上升至3.5%。而最新公布的数据显示，英国通胀有抬头趋势，3月通胀按年上升3.3%，高于2月时的3%，期内核心通胀为3.1%。通胀速度加快，主要是受汽油燃料价格上涨所带动，汽油燃料价格上涨了8.7%，这升幅也是自2022年以来的最大单月升幅，而服务业通胀亦意外从4.3%上升至4.5%。



当地失业率回落



除此之外，英国国家统计局公布，英国最新失业率有所下降，截至2月的英国ILO



3个月失业率降至4.9%，低过市场预期的5.2%。扣除奖金的平均工资增长按年上升至3.6%，高于预期的3.5%，该指标也被用作衡量工资增长的关键指标。就业数据造好，加上通胀数据回暖，英伦银行本周议息会议大机会维持利率不变。英镑兑美元于1.36至1.37水平见明显阻力，短线料在1.34至1.36水平徘徊。



光大证券国际产品开发及零售研究部