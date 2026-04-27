Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄德几 - （6082）壁仞适合中线部署 | 开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
黄德几
3小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　壁仞科技（6082）为内地领先的通用GPU（GPGPU）设计企业，专注自主智能计算解决方案，已成港股市场国产算力自主化最具代表性的投资标的。

　　集团下一代BR20X系列晶片计划年内正式推出，重点优化算力密度、记忆体容量、带宽及互连能力，支持FP8/FP4等低精度计算，针对推理时代指数级算力需求进行针对性设计。随着国产GPU生态逐步成熟，壁仞在集群部署及软件适配方面的先发优势，将进一步转化为收入贡献及毛利率提升空间。

　　壁仞股价早前升至51.55元高位后有获利回吐，上周五跌至10天线反弹，未持货可考虑接近42元水平吸纳，中线目标价55元，若跌穿20天线37.5元止蚀。

Usmart盈立证券
研究部执行董事
笔者为证监会持牌人
黄德几

最Hit
草蜢红馆演唱会开锣 台下巨星云集媲美金像奖 李嘉欣关之琳激罕同场 袁咏仪张智霖拍拖睇骚
草蜢红馆演唱会开锣 台下巨星云集媲美金像奖 李嘉欣关之琳激罕同场 袁咏仪张智霖拍拖睇骚
影视圈
7小時前
方嘉柏周三谷战派出五驹上阵。
莫雷拉请假 方嘉柏倚重三骑师
马圈快讯
10小時前
茶皇殿44折叹海鲜餐！$98起叹齐即捞肉蟹+乳鸽+小菜炖汤 54折豪食片皮鸭配龙虾桶蚝
连锁酒家44折海鲜餐优惠！$98起叹齐即捞肉蟹+乳鸽+小菜炖汤 54折豪食片皮鸭配龙虾桶蚝
饮食
9小時前
香港丽晶酒店自助餐劈价！低至$271起任食龙虾/鲍鱼/鳕场蟹/拖罗/三文鱼子/鸭肝/花胶 指定信用卡再减$304
香港丽晶酒店自助餐劈价！低至$271起任食龙虾/鲍鱼/鳕场蟹/拖罗/三文鱼子/鸭肝/花胶 指定信用卡再减$304
饮食
9小時前
公屋申请人运气爆表 2人单位一派苏屋邨唔要 等半年二派「梦幻穷宅」街坊打满分：正到爆｜Juicy叮
公屋申请人运气爆表 2人单位一派苏屋邨唔要 等半年二派「梦幻穷宅」 街坊打满分：正到爆｜Juicy叮
时事热话
2026-04-25 15:37 HKT
作弊概念股遭AI处决 股价累跌99% 李泽楷沽得快好世界｜蓝血工厂
作弊概念股遭AI处决 股价累跌99% 李泽楷沽得快好世界｜蓝血工厂
股市
15小時前
于洋曾被TVB下令「永不录用」 为啖气拒续约：使乜畀面？ 竟因「旧情人」薛家燕回归
于洋曾被TVB下令「永不录用」 为啖气拒续约：使乜畀面？ 竟因「旧情人」薛家燕回归
影视圈
20小時前
手法升级！广华医院$150欠款信竟是骗局？付款限期后寄出藏4大疑点 广华医院吁：勿向可疑信件缴费｜Juicy叮
手法升级！广华医院$150欠款信竟是骗局？付款限期后寄出藏4大疑点 广华医院吁：勿向可疑信件缴费｜Juicy叮
时事热话
10小時前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
2026-04-24 19:21 HKT
HKTVmall向传统超市「宣战」 推85折优惠抢客 王维基：睇吓边个先投降
HKTVmall向传统超市「宣战」 推85折优惠抢客 王维基：睇吓边个先投降
商业创科
18小時前
更多文章
黄德几 - （9888）百度中长线看150元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　百度（9888）第4季收入327亿元人民币，按季增长5%，虽然按年微跌4%，但核心AI业务表现亮眼：一般业务收入261亿元，其中AI原生业务收入超过113亿元，占比高达43%，较前几季大幅提升。管理层强调，AI应用收入全年突破100亿元，预期AI业务很快成为收入主力。为提振股东信心，公司2月底宣布50亿美元股份回购计划，并计划2026年起首次派息，显示对现金流及未来前景高度自信。分析师普遍看好
2026-04-20 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水