黄德几 - （6082）壁仞适合中线部署 | 开工前落盘/头条名家本周心水
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壁仞科技（6082）为内地领先的通用GPU（GPGPU）设计企业，专注自主智能计算解决方案，已成港股市场国产算力自主化最具代表性的投资标的。
集团下一代BR20X系列晶片计划年内正式推出，重点优化算力密度、记忆体容量、带宽及互连能力，支持FP8/FP4等低精度计算，针对推理时代指数级算力需求进行针对性设计。随着国产GPU生态逐步成熟，壁仞在集群部署及软件适配方面的先发优势，将进一步转化为收入贡献及毛利率提升空间。
壁仞股价早前升至51.55元高位后有获利回吐，上周五跌至10天线反弹，未持货可考虑接近42元水平吸纳，中线目标价55元，若跌穿20天线37.5元止蚀。
Usmart盈立证券
研究部执行董事
笔者为证监会持牌人
黄德几
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