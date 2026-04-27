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邓力文 - Aave挤兑血流成河 | Exchange²

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邓力文
3小時前
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产经 专栏
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这次Aave事件，几乎可以写进DeFi教科书。导火线来自rsETH跨链桥被攻破。攻击者透过非法铸造的rsETH，在Aave抵押借走大量WETH，把偷换抽走了资产。当市场意识到抵押品可能存在漏洞时，恐慌迅速扩散。短短3天半Aave存款从485亿美元骤降至307亿美元，超过150亿美元资金撤离，多条链上的WETH利用率冲上100%。提款变困难，清算人借不到币，市场一度陷入流动性瘫痪。连孙宇晨都迅速撤出逾6.5万枚ETH。这不是收益问题，而是信任问题，再高的年化报酬也抵不过本金可能提不出来的恐慌。

　　其实攻击的主角并非对Aave的智能合约漏洞，而是来自KelpDAO rsETH的跨链桥机制被利用，在短短数小时内被非法铸造并引爆流动性风暴。据统计，约116,500枚rsETH（约2.9亿美元）被提领，再透过存入Aave等借贷协议抵押借出WETH，为攻击者换取实值资产。问题的核心，在于跨链桥的验证机制设定。rsETH的桥接合约采用了单一验证节点（1-of-1 DVN）架构，意味一个错误签名便能被视为合法消息，从而允许攻击者发出跨链释放指令。LayerZero方面也指出，该配置与最佳安全建议背道而驰，而KelpDAO则强调其部署配置是依据当时生态预设执行。无论责任如何分配，链上的结果却是真实且巨大的破坏。

　　TVL可以在短期内闪耀，但一旦信任崩塌，市场就会迅速转向更可靠的资源池。另一边Spark在这场风暴中的表现，正好体现了在不确定环境下，能否保住提款通道畅通、避开潜在坏帐，才是真正能吸引资金的护城河。3个月前，当Aave开放rsETH高达93%的抵押率试图提升资本效率时，Spark却选择提前下架rsETH，并拒绝将其纳入自己的抵押资产之一。这一看似保守的策略，避免了与攻击资产的直接关联，也避免了在市场动荡中被逼接受有疑虑的抵押品。

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