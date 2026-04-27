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张日强 - 群盘齐储力 下月蓄势待发 | 楼声随笔

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张日强
3小時前
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产经 专栏
內容

整体楼市气氛转趋平稳，新盘及货尾等都各有不俗表现，刚过去的周六日，焦点新盘连番推出亦维持有势的销情，反映新盘低开引领了大批客源涌出来，并且连番对新盘有相当的支持力，发展商见市况仍处于好转之势，纷纷为旗下新盘软销及推广，并部署于周内正式开价，一众新盘已蓄势待发，预期下月将全面出击力吸各路客源。
新盘报捷 大手客卷土重来

　　楼市气氛渐趋稳定，首季楼市成交及造价均有不俗表现，受惠去年银行连番减息的效应，新盘及二手楼的成交量都有所升温，从差饷物业估价署最新统计数字显示，去年私楼成交量录6.28万伙，按年升18%，楼价则上升2.5%，加上预测今明两年落成量将会持续下跌，料对楼价有支持作用，发展商见市况持续升温，随即加快推盘步伐，就以刚过去的周六日销情了解，两盘同日开售均取得报捷的实况，其中红磡新盘首批218伙及大围新盘次轮的75伙均卖个满堂红，连同其他货尾盘於单日已沽逾300伙，销售成绩相当理想，大手投资客更再度卷土重来，连环大手扫货，反映整体市况仍极具动力。

今明两年预测落成量持续下跌

　　受惠市况持续好转，发展商亦加快推盘步伐，当中以荃湾及红磡新盘最为积极，除荃湾新盘上载楼书外（红磡新盘亦计划于周内上楼书），2盘将部署于极短期内开价。另外，启德新盘同样亦是主力战场，并密密限量推出招标测试市场，预期下月新盘将掀起新一轮抢客战。

　　事实上，差估署最新公布数字显示，今明两年私楼落成量将持续下跌，分别按年回落8%及9.5%，及至2027年将跌至约1.53万伙，为近4年低位，料对楼价有支持作用，并将带动整体楼市气氛向好，新盘货尾及二手楼都有不俗销情，虽然中东战火持续，惟暂未受较大的影响，发展商推售的新盘仍受市场垂青，虽然新盘连番销情取得报捷，惟发展商仍采取审慎推盘策略，本周将陆续有新盘开价，料采取贴市甚至低价开盘，预期下月将掀起新一轮推盘动力。

张日强

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