朱红 - 比亚迪6连跌 留意「21676」 | 窝轮热炒特区

据报道指内地近期车企车贷年期收紧，多间车企七年方案只延续至本月，据指银行及融资租赁公司亦要求停贷。汽车股份普遍下跌，比亚迪（1211）股价连跌6日，在100元关口附近徘徊。如看好比亚迪，可留意比迪认购证「21676」，行使价128.88元，实际杠杆6倍，今年10月到期。如看淡比亚迪，可留意比迪认沽证「22322」，行使价85元，实际杠杆4倍，今年11月到期。



AI板块股份个别发展，智谱（2513）上周表现反复，在1000元关口附近好淡争持。如看好智谱，可留意智谱认购证「28389」，行使价1688元，实际杠杆2倍，今年10月到期；或可留意智谱认购证「28387」，行使价1999元，实际杠杆2倍，今年10月到期。



据报腾讯（700）正式面向汽车行业发布出行全场景智能体开放平台，涵盖基础能力、平台能力及应用生态三层架构，推出随行点单及随行向导等七大核心场景智能体。腾讯股价持续偏软，连跌4日在490元附近徘徊。投资者如看好腾讯，可留意腾讯认购证「28316」，行使价650.5元，实际杠杆8倍，今年10月到期；相反，如看淡腾讯，可留意腾讯认沽证「27140」，行使价408.68元，实际杠杆7倍，今年10月到期。



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朱红