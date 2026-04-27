伍一山 - 恒指力守上升裂口支持 | 有钱图

港股上周五先挫后扬，恒指低开182点至25733点，早段跌至全日低位25639点，下挫276点，其后收复大部分失地，中午收市仅跌53点，午后攀至全日高位26004点，倒升89点，收市回顺至25978点，升62点，低开高收呈阳烛，全日成交金额减至2367亿元。



以周线图分析，恒指上周低位25639点，高位26529点，一周累跌182点，重回20周线（26090）之下。周线技术指标略为偏好，MACD牛熊，熊差连续3周收窄；慢随机指数维持买入讯号；9RSI守住中轴报51.27。



恒指1月升抵大型横行区（25000至27500）顶部后调整，上月一度跌破横行区，其后以「破脚穿头」大阳烛重返区间底部之上，本月上旬以上升裂口升破下降通道，走势明显改善，上周之跌暂时视作短线调整。恒指是日跌至上述的上升裂口（25254至25668）后急弹，反映此关支持力不俗。恒指后市若能升破并站稳26300点之上，有望再试27500点水平。



国企指数上周五回升42点报8775点，低开高收呈大阳烛。一周累升189点，周线阴烛烛出现陀螺。周线技术指标持续改善，MACD双熊，熊差收窄，9周RSI回至中轴之下报48.16。国指守住前横行区底部8700点水平，后市若能升破50周线，下一目标是9300点水平。



东岳大阳烛升破旗形



东岳集团（189）上周五大升8%，收报12.3元，公司去年纯利大增102%至16.42亿元人民币，其中制冷剂业务盈利激增183.7%。由于二氯甲烷、三氯甲烷等原材料大幅涨价，预期制冷剂价格会延续增长趋势。走势上，股价3月初大升至14.69元超买，翌日以「穿头破脚」大阴烛见顶，3月下旬跌至10.49元超卖，阴阳烛以锤头见底，本月上旬升至12.35元后以旗形整固，上周五以大阳烛升破旗形，MACD牛差扩大利好，现价买入，目标价14.4元，跌破11.6元止蚀。



伍一山