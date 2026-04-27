大行晨报 - 美元走势反复 迎来央行超级周｜大行晨报

美元上周五出现回跌，美国司法部结束对美国联储局主席鲍威尔涉及美联储办公大楼翻新工程的刑事调查，这直接为特朗普提名的美联储主席人选沃什的确认扫除了重大障碍，市场将这消息解读为略带鸽派倾向。现任美联储主席鲍威尔的任期将于5月15日到期。目前联邦基金期货交易员预计年底前降息的概率从23%跃升至约38%。



本周将会迎来央行超级周，日本央行、加拿大央行、美联储、英伦银行及欧洲央行也将会公布议息决议，预计他们均会在这次会议维持利率不变，但会后声明及相关的利率前景线索料将受到密切关注；欧洲央行和英伦银行因能源冲击导致的通胀而存在加息压力，日本央行也在权衡退出负利率的时机。政策分化可能使美元在今年降息预期下走弱。



数据方面，美国周一将公布4月消费者信心指数，周三将公布3月耐用品定单，周四公布美国第一季GDP数据及3月PCE报告，周五将迎来美国4月制造业PMI。



日本央行将于本周二结束为期两天的政策会议，市场普遍预期将维持利率不变，但释放紧缩讯号的可能性很高。目前市场已消化6月约18个基点的紧缩预期。倘若中东冲突持续，能源、化肥和运费上涨将推高日本食品成本，这或将逼使央行提前行动。



技术走势而言，美元兑日圆在近月维持于高位区间上落，下方大致在157.50获支撑，上方则受制于160水准附近。预料美元兑日圆仍倾向延续区间争持。较近支持先看158.60及158.20水平。黄金比率计算，38.2%的调整幅度为156.90，扩展至50%及61.8%则为156及155.10水平。至于较近阻力先会留意160及160.60，之后将看至161.50及162.80水准。



美元兑瑞郎3月底在1.8044触高，而上一次顶部在1月15日的0.8042，至本月见较明显回落，同时亦带动RSI及随机指数掉头回落，示意美元呈回调压力。随着短期上升趋向线及25天平均线亦刚在上周初跌破，这将更为明确美元的回跌走势，之后看至0.78及0.7740，下一级看至0.7670；至于今年一直稳守着的0.76关口则仍是关键。阻力位继续留意0.8000/0.8050，较大阻力参考0.8090及0.8130，下一级料为0.82水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇