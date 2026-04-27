刘伟利 - 沃什归来——当联储局从保姆变成拳击手 | 巨B讲投资

今年5月，美国联储局将迎来一场深刻的权力更迭。特朗普正式提名凯文．沃什（Kevin Warsh）接替鲍威尔出任新主席。沃什这个名字，对许多投资者来说或许稍感陌生，但他的履历却极为耀眼——35岁便成为联储局史上最年轻的理事，在2008年金融海啸期间穿梭于华尔街与华盛顿之间，担任联储局与银行的关键联系人，亲眼见证了雷曼倒下、AIG被拯救的每一个惊心动魄的夜晚。



离开联储局后，沃什加入传奇投资者Stanley Druckenmiller的Duquesne Family Office，同时活跃于史丹福大学胡佛研究所，成为特朗普团队的重要经济顾问。他的岳父是雅诗兰黛化帝国的继承人，也是特朗普的长期密友，这层关系将他牢牢绑定在权力核心之中。



沃什的政策立场充满吊诡。他早年是一名坚定的通胀鹰派，在金融海啸后经济急需宽松之际，他却大声疾呼要提高利率、警惕通胀；然而到了今天，通胀仍在2%目标之上，他却转而倡导降息。诺贝尔经济学奖得主克鲁曼给了他一个辛辣的标签——「宠物狗」，意指他擅长运用冠冕堂皇的术语，实则见政治风向行事。沃什在听证会上一方面承诺货币政策的严格独立性，一再强调「绝不会成为总统的傀儡」，另一方面却拒绝回答自己与特朗普之间有任何具体分歧。



沃什的核心政策主张极简而激进：一边降息，另一边缩减资产负债表。他认为量化宽松已经严重扭曲了市场，使华尔街的资产持有者受益，却未能让普通百姓受惠，因此应该从这条死胡同中退回。问题在于，降息是宽松的，缩表则是紧缩的，两者同时推行存在内生的逻辑冲突。沃什的算盘是：短期内降低名义利率以减轻消费者与企业负担，同时透过逐步停止QE、压缩资产负债表来控制长期通胀，再利用放松银行监管来释放信贷流动性。这个被称为「缩表与降息」双线并行的组合，在理论上充满想像力，但在现实操作中难度极高。若市场出现2008年级别的流动性危机，我们不能指望央行会像过去那样迅速出手救市。



对于普通投资者而言，未来的市场氛围将变得更加崎岖不平。当联储局从「保姆」转身成为「拳击手」，每一次政策出拳都可能引发更剧烈的市场波动。投资者需要学会在不确定性中寻找那些能够穿越周期的结构性力量——例如AI长期趋势对劳动生产率的提升、能源基础设施与半导体在地缘重组中的战略价值。这些底层驱动力往往比短期的利率变动更具可持续性。此外，由于沃什的政策存在「降息推高风险资产价格」与「缩表抽走流动性」的双重对冲效应，这意味着过度追捧高估值科技股将承担更大风险，而增加对高品质防御资产的配置则更为稳健。同时应减少对纯粹依靠流动性驱动的投机资产的依赖，并用好实物资产如黄金的传统避险功能。



Collis Capital合伙创始人

刘伟利

