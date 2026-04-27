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关志康 - 「你识人」，不如「人识你」 | 神耆商机

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关志康
3小時前
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产经 专栏
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　　一位向来活跃的老板叹了口气：「或许真的是年纪大了，近来越来越提不起劲出席各式各样的活动。最怕朋友介绍新朋友，仿佛自己患上了社交恐惧症。以前我常常教同事：『识人好过识字。』但现在才明白——你认识别人，别人却未必记得你，到头来其实意义有限。」

　　另一位大老板笑着附和：「我也认识李嘉诚，但李嘉诚却不认识我。在活动中收了一大叠名片，加了一堆联络方式，亦与名人高官合照打卡，分享到社交媒体自娱，对方转身早已忘记你的存在。那些名片，连自己回家后都未必会再翻看，更遑论那些身居高位者？」

　　一位退休银行家缓缓道来：「这个世界其实很现实。关键不在于你认识多少人，而在于，在别人眼中，你是否具备价值。你认识多少人或许作用有限，但若别人主动认识你，才有可能产生实质连结。年纪渐长，才体会到，过去花费太多时间于无效的社交。与其如此，不如专注提升自我，让自己成为值得被记住的人。」

　　商会会长补充：「我女儿对参加商会活动兴趣不大。其实年轻一代看得很清楚——他们并非不懂社交，只是明白单靠『认识人』来拓展机遇既缓慢又被动。相反，他们更倾向于运用新媒体建立个人品牌，让更多人主动认识自己。」

　　一位低调的长者轻声说道：「见高拜、见低踩，最无谓。条件比你差的人，不会因为你而来依赖你；比你更成功的人，也未必会因你的刻意讨好而给予机会。真正会帮助你的，往往是那些真正欣赏你、认同你的人，而非你努力攀附的对象。」

　　最后，一位老厂家回首总结：「做了这么多年生意，我越来越明白一件事：人老了，并非抗拒社交，而是看清了社交的本质。当你未站稳阵脚，再大的人脉只如过眼云烟；当你真正具备价值时，别人才会记得你，也才愿意接近你。」

健康教育基金会主席
关志康
 

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