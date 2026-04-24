朱红 - 腾讯3连跌 博「28316」 | 窝轮热炒特区

据报内地AI初创企业DeepSeek正在寻求首轮外部融资，腾讯（700）与阿里巴巴（9988）有意展开洽谈，据悉公司目前估值已上调至逾200亿美元，并有可能再扩大。腾讯股价连跌3日，失守500元关口低见495.2元。如看好腾讯，可留意腾讯认购证「28316」，行使价650.5元，实际杠杆8倍，今年10月到期。如看淡腾讯，可留意腾讯认沽证「27140」，行使价408.68元，实际杠杆7倍，今年10月到期。



据报小米（1810）旗下AI产品Xiaomi MiMo-V2.5系列模型正式开启公测，并同步优化TokenPlan定价。小米股价连日受压，失守10天线曾低见30.84元。如看好小米，可留意小米认购证「26556」，行使价41元，实际杠杆6倍，今年10月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。



市场续观望美伊新一轮和谈安排，外围股市表现反复。恒指连日回吐，失守两万六关口曾低见25840点。如看好恒指，可留意恒指牛证「55956」，收回价25395点，实际杠杆42倍，28年9月到期；或可留意恒指牛证「56831」，收回价25295点，实际杠杆35倍，28年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊证「57310」，收回价26550点，实际杠杆34倍，28年4月到期；或可留意恒指熊证「66206」，收回价26705点，实际杠杆28倍，28年4月到期。



据报市场对DeepSeek融资反应正面，规模亦可能随之扩大，AI概念股份个别发展。智谱（2513）认股证产品本周全新上市，其好仓连日录得资金流入。智谱股价表现造好，曾升至1078元再创新高。如看好智谱，可留意智谱认购证「28389」，行使价1688元，实际杠杆2倍，今年10月到期；或可留意智谱认购证「28387」，行使价1999元，实际杠杆2倍，今年10月到期。



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朱红