闻风至 - 兖矿能源有势向上 | 鲜股落镬

纳指再破顶，港股却未见跟随造好，连跌两日。恒生指数低开65点报26098点，早段跌幅曾收窄至48点报26115点。惟迅即再度向下，最低曾见25840点，挫323点。收报25915点，跌248点，失守两万六关。全日成交金额增至2553.8亿元。



兖矿能源（1171）昨日抽升逾5%，有势重新起步，目前已见突破15元的横行阻力，昨日收报15.24元，是3月30日连跌三大棍以来的收市新高，预料在「能源危机2.0」困扰大市的阴霾下，兖矿能源向上突破概率正在提升。



先从宏观层面来看，美伊冲突令霍尔木兹海峡反复受威胁，国际油价在地缘风险下维持高位，布兰特期油多次逼近每桶100美元。外媒普遍以「供应链修复需时」形容当地油气设施的恢复进度，意谓即使航道短暂重启，全球能源市场仍面对中期缺口。



另有分析指出，亚洲电力需求强劲，加上极端天气推高备用容量需求，使煤炭在能源替代中重新获得战略地位。



中长期煤价或居高难下



国际能源总署近日发表的报告指出，虽然电动车的持续普及将全球石油需求成长率拉低至0.7%，但煤炭的使用情况出现分化，中国因转型绿色能源减少煤炭使用，而美国则因天然气价格高企引发「气转煤」发电，导致煤炭需求增加。



在上述基础下，市场对煤炭价格的中期展望亦越见清晰，形成三大受惠主因：第一是政策推动，由于内地以能源供应保障为优先考虑，煤炭在可见将来仍是保供主力；第二是需求增长，在数据中心需求爆发后，世界多地出现电力缺口，燃煤发电成为最快的解决办法；第三是替代效应，油气价格高企后，煤炭开始出现成本优势，以及前面提到的操作弹性优点。这三股力量叠加，使煤价在中长期「居高难下」的概率提升。



兖矿能源最新作价相当于2025年市盈率约16倍、股息率3.6厘，值得一提是，据MacroMicro数据，中国焦煤期货自4月10日约1056元人民币水平，至昨日反弹至1257.5元人民币，不足一个月急升19%，有势突破3月23日高位1289.5元人民币，而兖矿能源作为煤炭龙头，其盈利敏感度自然更高，首棍开弹值得高度关注。



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