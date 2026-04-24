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张日强 - 内地生出手提早抢租盘 | 楼声随笔

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张日强
6小時前
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产经 专栏
內容

距离暑假还有两个多月，内地生租楼情况亦逐步日渐增加，加上提早出手将有更多租盘可作选择，以免与其他内地生或专才抢盘等竞争，故市场已有不少内地生提早洽租邻近校园的心仪屋苑单位，加上预租单位及缴付一年租金更可相宜，以致近期各区大型屋苑亦陆陆续续录得内地生承租个案。

　　虽然距离暑假传统租务旺季仍有近两个多月，惟市场已有不少内地生提早出手，纷纷出动于校园附近屋苑寻觅笋盘，日前就录得一宗西营盘屋苑瑧蓺的租务，内地生以预租形式租入的个案。据悉，该内地生提早于区内屋苑寻觅心仪的单位，最终拣选上述单位，该单位面积约216方呎，采开放式间隔，外望海景，刚以1.8万元成功租出，折合呎租约83元，并决定预付全数一年租金，涉及资金约25万。该内地生主要看中屋苑邻近大学校园及港铁站，交通出入极度便捷。为免在暑期旺季面临激烈的租盘竞争，加上见单位租期切合自身需要，遂决定预缴一年租金，提早锁定单位。

　　事实上，受到差饷物业估价署公布的2月租金指数升温，连升4个月的效应下，即将到来的暑假租务旺季将受刺激，近期市场上已有内地生频频于邻近校园的屋苑寻觅笋盘，由于暑假为传统租务旺季，加上专才及本地客亦陆续加入抢盘行列，故市场已有部分内地生提早锁家笋盘，以免时间太仓促下出现抢盘竞争场面。

张日强

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