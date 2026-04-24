大行晨报 - 澳元横盘待变 观望美伊局势进展｜大行晨报

美伊冲突未见缓解，美元周三继续走高，欧罗兑美元则告下跌，市场情绪受到抑制，投资者保持谨慎态度。尽管美国总统特朗普无限期延长停火协议，以给德黑兰更多时间提出统一方案；然而，伊朗暂未表现出参与进一步谈判的意愿，导致外交进程陷入停滞。此前原定的高级别会谈计划也被逼取消，这使市场对短期内达成实质性突破的预期明显降温。此外，霍尔木兹海峡仍处于封锁状态，航运受阻持续推升油价，并进一步强化全球通胀压力。由于冲突持续可能推高通胀，市场对美国联储局今年降息的预期较低，联邦基金期货显示到2026年底前仅有一次降息的概率约为28%。此外，日前美联储主席提名人沃什表示未向特朗普承诺降息，强调将独立行事。投资者将关注下周美联储、欧洲央行、日本央行、英伦银行和加拿大央行亦将召开议息会议，预料均会维持利率不变。



欧罗兑美元走势，从中线格局来看，由于汇价已攻破一道下降趋向线，并已突破双底颈线位置1.1640，若继续可持稳此区之上，可望欧罗以双底形态上行。然而，在短线而言，当前1.18水准或正遇到较大障碍，图表亦见RSI及随机指数在高位区间横盘多日后，至今稍呈回落，示意当前进一步上行动能或会有限。较近阻力将看至1.1820及1.1930，下一级料为1.20关口及1.2080。支持位回看1.1650及1.1580，下一级料为1.1520，重要支撑指向1.14关口，在去年7月欧罗已曾下探此关口，其时3日守稳后则见逐步走稳，而刚在3月中旬亦正好暂为守住此区。



至于澳元兑美元走势，从技术图表所见，RSI及随机指数已告下行，而过去几天的走势窄幅横盘，尤其向上正明显受制0.72关口，若短期仍无法出现突破，预料澳元兑美元即将迎来较大幅度的调整。支持位先会回看0.7120，下一级留意0.70关口，此前同时亦是25天平均线所在；较大支持预料为位于0.6910的100天平均线及0.6800水平。反之，若然澳元兑美元后市终可冲破0.72关口，则可望再而启动月初以来的上升走势。其后较大阻力预估在0.7280及0.7380，下个关键料为0.7460。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

