Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 澳元横盘待变 观望美伊局势进展｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
6小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美伊冲突未见缓解，美元周三继续走高，欧罗兑美元则告下跌，市场情绪受到抑制，投资者保持谨慎态度。尽管美国总统特朗普无限期延长停火协议，以给德黑兰更多时间提出统一方案；然而，伊朗暂未表现出参与进一步谈判的意愿，导致外交进程陷入停滞。此前原定的高级别会谈计划也被逼取消，这使市场对短期内达成实质性突破的预期明显降温。此外，霍尔木兹海峡仍处于封锁状态，航运受阻持续推升油价，并进一步强化全球通胀压力。由于冲突持续可能推高通胀，市场对美国联储局今年降息的预期较低，联邦基金期货显示到2026年底前仅有一次降息的概率约为28%。此外，日前美联储主席提名人沃什表示未向特朗普承诺降息，强调将独立行事。投资者将关注下周美联储、欧洲央行、日本央行、英伦银行和加拿大央行亦将召开议息会议，预料均会维持利率不变。

　　欧罗兑美元走势，从中线格局来看，由于汇价已攻破一道下降趋向线，并已突破双底颈线位置1.1640，若继续可持稳此区之上，可望欧罗以双底形态上行。然而，在短线而言，当前1.18水准或正遇到较大障碍，图表亦见RSI及随机指数在高位区间横盘多日后，至今稍呈回落，示意当前进一步上行动能或会有限。较近阻力将看至1.1820及1.1930，下一级料为1.20关口及1.2080。支持位回看1.1650及1.1580，下一级料为1.1520，重要支撑指向1.14关口，在去年7月欧罗已曾下探此关口，其时3日守稳后则见逐步走稳，而刚在3月中旬亦正好暂为守住此区。

　　至于澳元兑美元走势，从技术图表所见，RSI及随机指数已告下行，而过去几天的走势窄幅横盘，尤其向上正明显受制0.72关口，若短期仍无法出现突破，预料澳元兑美元即将迎来较大幅度的调整。支持位先会回看0.7120，下一级留意0.70关口，此前同时亦是25天平均线所在；较大支持预料为位于0.6910的100天平均线及0.6800水平。反之，若然澳元兑美元后市终可冲破0.72关口，则可望再而启动月初以来的上升走势。其后较大阻力预估在0.7280及0.7380，下个关键料为0.7460。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

最Hit
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
影视圈
15小時前
佳宝超市8折优惠！4月一连七日 蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货/饮品啤酒激减
佳宝超市8折优惠！4月一连七日 蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货/饮品啤酒激减
饮食
16小時前
天水围酒楼推长者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因叹「唔会再嚟喇」 网民：仲衰过以前大排档
天水围酒楼推长者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因叹「唔会再嚟喇」 网民：仲衰过以前大排档
生活百科
15小時前
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
生活百科
16小時前
长沙湾救护车挨撞翻侧 酿3伤包括两救护员 私家车司机涉酒驾被捕
突发
9小時前
开业不足3年！百佳超市香港仔分店结业 街坊叹购物不便：基本配套冇晒
开业不足3年！百佳超市香港仔分店结业 街坊叹购物不便：基本配套冇晒
生活百科
15小時前
傅声38岁女儿近况曝光 靠实力闯国际乐坛 甄家平似足靓妈甄妮 身世之谜曾成焦点
傅声38岁女儿近况曝光 靠实力闯国际乐坛 甄家平似足靓妈甄妮 身世之谜曾成焦点
影视圈
12小時前
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
2026-04-22 18:00 HKT
天文台：持续有雷雨发展 未来两三小时本港部分地区料雨势较大
社会
6小時前
第44期六合彩今晚（4月23日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达2,000万元。资料图片
六合彩︱头奖2000万搅珠结果出炉 即刻入嚟对号码！
社会
11小時前
更多文章
大行晨报 - 日央行料按兵不动｜大行晨报
　　美国联储局新任主席候选人沃什（KevinWarsh）本周出席参议院银行委员会听证会，他多次强调局方独立性，并强调联储会决策方式应进行一系列改革，包括建立新的通胀应对框架，以及改进与公众沟通的方式。现时市场仍在观望美伊谈判进展，以及联储局4月议息会议的结果。美汇指数暂于98至99水平上落。 　　环球市场下周将迎来超级议息周，日本央行、加拿大央行、美联储、英伦银行及欧洲央行将先后举行议息会议
6小時前
大行晨报
大行晨报 - 欧罗或可先行获利｜大行晨报
　　中东局势重现胶着。据彭博报道，因伊朗拒绝派代表前往巴基斯坦，美伊本周会谈可能难以成行。美国总统特朗普宣布，将无限期延长停火直到与德黑兰的谈判结束，不过将继续维持霍尔木兹海峡的封锁。纽约期油周二盘中曾冲高至每桶92美元，期后稍有回落，并于每桶88美元水平争持。受此影响，美汇指数周二盘中亦升至98.5水平上方，但未能突破50天及250天线，执笔之时正于98.3水平上落。 　　下个星期除了美国
2026-04-23 02:00 HKT
大行晨报