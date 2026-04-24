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大行晨报 - 日央行料按兵不动｜大行晨报

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　　美国联储局新任主席候选人沃什（KevinWarsh）本周出席参议院银行委员会听证会，他多次强调局方独立性，并强调联储会决策方式应进行一系列改革，包括建立新的通胀应对框架，以及改进与公众沟通的方式。现时市场仍在观望美伊谈判进展，以及联储局4月议息会议的结果。美汇指数暂于98至99水平上落。

　　环球市场下周将迎来超级议息周，日本央行、加拿大央行、美联储、英伦银行及欧洲央行将先后举行议息会议。日本央行3月议息会议时，以8票对1票将央行政策利率维持在0.75%不变，结果符合市场预期，议息声明指出，由于中东地缘政治局势紧张，原油价格飙升，中东局势发展将为通胀带来上行压力。为了审视美伊战事对经济及通胀的影响，故今次会议维持利率不变。不过，日本今年「春斗」的初步加薪结果显示，国内薪资涨幅良好，市场原本预计日本央行最早将于4月议息会议加息，但央行行长植田和男上周在G20峰会发表言论称，现时中东地缘政治局势不确定性加剧，日本现阶段不仅要面临通胀上升的风险，亦要应对经济可能出现的下滑，决定货币政策的走向难度较大。市场揣测下周日本央行较大可能维持利率不变。

　　虽然加息预期降温，但日圆未有大幅下挫之迹象，执笔之时仍于159水平附近横行，日本高度依赖原油进口，当中超过9成来自中东地区，早前日本释放石油储备，但市场担心美伊战事延续将影响日本石油供应和经济运作，日圆走势偏软。彭博利率期货显示，日本央行6月加息0.25%的概率有接近7成，说明市场仍维持对日本央行中长期将货币政策正常化的预期，美元兑日圆短线料将于158至160位置窄幅上落。

光大证券国际产品开发及零售研究部

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