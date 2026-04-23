朱红 - 阿里回落至10天线 留意「26927」 | 窝轮热炒特区

据报阿里巴巴（9988）发布生态级AI助手数字人形象千问小酒窝，能透过简单对话理解用户需求并完成从下单、支付到履约完整流程，包括订餐、买票、叫车、规划行程等。阿里股价偏软，回落至10天线约131元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里认购证「26927」，行使价166.98元，今年9月到期，实际杠杆6倍。如看淡阿里，可留意阿里认沽证「28131」，行使价99.95元，明年1月到期，实际杠杆4倍。



宁德时代（3750）据报发布第三代神行超充电池，充电速度再创行业纪录，另外有传中石化计划减持目前持有宁德约850股H股，市值约60亿元。宁德股价高位回吐，下跌至699元水平徘徊。如看好宁德，可留意宁德认购证「28063」，行使价788.5元，今年12月到期，实际杠杆4倍。如看淡宁德，可留意宁德认沽证「20814」，行使价398.68元，明年12月到期，实际杠杆2倍。



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朱红