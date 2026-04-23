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闻风至 - 中兴打破降轨 后市看升 | 鲜股落镬

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7小時前
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港股连升之势告终，恒生指数周三跌324点，收报26163。全日成交金额2283亿元。

　　工信部公布，将布局6G及下一代互联网等前沿技术研发，为中兴通讯（763）带来反弹商机，中兴股价自去年10月份高位46.46元，至今累跌近45.6%，昨日反弹逾6%后，走势上已打破长期下降轨，短线可望重挑28元、30.8元两道阻力。

6G布局带来反弹商机

　　工信部最新一次定调讯息通讯业方向的发布会，其实已为行业下一步的投资节奏画出清晰轮廓。当局提出要推进5G与千兆光网的深度覆盖，加快5G规模商用，并把双千兆网络推向双万兆，同时以「系统布局」方式展开6G与下一代互联网研发。这并非一般政策口号，而是意味着内地通讯基建正从成熟期重新走向新一轮前置周期，网络能力要由「够用」转向「面向AI时代的超前配置」。

　　在这个背景下，中兴通讯的角色自然被重新放大。公司多年来深度参与IMT‑2030（6G）推进组，是被视为国家级6G标准制定的国家队之一。6G的核心方向包括太赫兹通讯、空天地一体化网络、智能超表面与通感一体化，而中兴在超大规模天线、毫米波、算力网络等领域已有成熟积累，等同在6G的底层能力上占据先发位置。更重要的是，6G强调「感知+通讯融合」，而中兴近年在5G‑A推出的高精度定位、工控低时延网络、车路协同等方案，本身就是6G的前置应用，意味公司已在应用层提前部署。

　　中兴近年业绩表现确实不理想，2025年财年纯利在2024年度跌9.7%的基础下，再跌33.3%，每股盈利跌至1.17元人民币。末期息每10股派4.11元人民币。以昨日收市价25.26元计，相当于市盈率约19倍、股息率约1.8厘，估值不算贵，问题是其纯利连年下跌，何时止跌转升是一大疑问。

　　如今工信部发声要布局6G及下一代互联网等前沿技术研发，以及推进5G与千兆光网的深度覆盖，为中兴通讯带来庞大商机，电讯相关基建行业的市场规模可望从「痿缩」重回「扩张」趋势，亦令中兴通讯股价见底可期。

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