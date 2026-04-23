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张日强 - 上车客趁机密密觅细价笋盘 | 楼声随笔

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张日强
7小時前
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产经 专栏
內容

整体楼市气氛向好，发展商推盘步伐更逐步加快，新盘货尾及二手楼市场亦受到带动，由于新盘开价贴市甚至稍低于市价，随即引领到各路客源走出来，当中更以用家最为积极，除了投资者外，上车客更是要的客源，故不单止新盘受到追捧，二手细价屋苑同样获用家支持，用家乘近日的旺势四出寻觅笋盘，其中细价楼连获用家承接，反映市场细价盘仍是市场的主流。

　　新盘频频以贴市或低价抢攻，随即引领到各路客源涌出来，当中以新盘及货尾盘最受市场追捧，近日新盘销情连番报捷，部分向隅客亦回流货尾盘及二手楼市场寻觅笋盘，日前二手细价楼就录得多宗二手成交个案，并以上车客主导，其中沙田全辉中心最新得成交，单位面积约397方呎，议价后以374万元沽出，平均呎价约1.2万元。粉岭名都亦连环录得成交，单位面积约533方呎，议价后以455万元沽出，平均呎价1.1万元。青衣翠怡花园亦录得成交，单位面积约365方呎，刚以约470万元成交，平均呎价约1.2万元。

　　事实上，近期新盘市场旺热，发展商亦趁势加快推盘步伐，由于市场有其他新盘加入竞争，往往开价都采取贴市或低价出击，故吸引了不少用家及投资者涌出来，惟亦有部分准买家未能成功购得心头好，向隅客便转投货尾及二手楼市场觅盘，当中细价楼更成为上车客的目标。

张日强

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