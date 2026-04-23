大行晨报 - 避险资金支撑美元｜大行晨报

美国与伊朗之间持续的冲突以及围绕霍尔木兹海峡封锁的不确定性，压制市场风险情绪，美元走稳，欧罗兑美元则续告回调。美国总统特朗普在周三清晨，将无限期延长与伊朗的停火协议，原先是定于周三到期，尽管两国新一轮谈判计划已告破裂。与此同时，伊朗首席谈判代表的一名助手指责特朗普延长临时停火是「拖延时间的技俩」。鉴于特朗普的反复威胁，伊朗军方警告将对预定目标发动强力攻击。



周三公布的美国数据显示，3月份整体零售销售按月增长1.7%，高于预期的1.4%，且较2月份0.7%的增幅加速，主要受伊朗紧张局势升级推动汽油价格大幅上涨所致。剔除汽车的零售销售增长1.9%，均高于预期。投资者将关注周四公布的欧罗区和德国采购经理人指数（PMI），美国亦会公布4月PMI数据。然而，市场关注的重大焦点仍然是美伊局势发展。



新西兰方面，周二公布数据显示，新西兰第一季度CPI按季上涨0.9%，按年维持在3.1%，连续两个季度高于央行1至3%目标区间。数据仅可反映伊朗战争初步影响，但已推动市场对5月加息的预期概率从27%升至45%。数据公布后，纽元兑美元小幅上扬。技术图表所见，汇价上周波动收窄，而上行空间亦明显受制，0.5950附近难越雷池，来到周一更曾滑落至0.5850下方，随后收窄跌幅至0.59水准上方。目前或要留意在多日未能上攻之下，有可能正酝酿回吐压力，只是回跌的空间料仅为有限度的技术修正。以自4月6日低位0.5680至今的累计涨幅计算，23.6%及38.2%的调整幅度在0.5870及0.5835，扩展至50%及61.8%的幅度则为0.5805及0.5775。较重要支撑可参考0.57水准。阻力位回看0.5930及0.60，之后则会留意0.6080，下一级参考去年7月1日高位0.6122以至0.62水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

