大行晨报 - 欧罗或可先行获利｜大行晨报

中东局势重现胶着。据彭博报道，因伊朗拒绝派代表前往巴基斯坦，美伊本周会谈可能难以成行。美国总统特朗普宣布，将无限期延长停火直到与德黑兰的谈判结束，不过将继续维持霍尔木兹海峡的封锁。纽约期油周二盘中曾冲高至每桶92美元，期后稍有回落，并于每桶88美元水平争持。受此影响，美汇指数周二盘中亦升至98.5水平上方，但未能突破50天及250天线，执笔之时正于98.3水平上落。



下个星期除了美国联储局之外，欧洲央行亦要举行议息会议。欧洲央行3月议息会议时，宣布将三大利率维持不变，结果符合市场预期，连续6次会议按兵不动。虽然当时市场揣测，美伊战争导致通胀飙升，则增加欧洲央行在4月的加息的机会。最新公布的经济数据显示，欧罗区3月通胀终值按年升2.6%，略高于市场预期，期内核心通胀按年涨幅为2.2%，符合市场预期，与初值一致。尽管通胀轻微回暖，但仍在央行2%至3%的目标范围内，市场普遍预计欧洲央行下周将继续按兵不动，不过需要留意的是，交易员已大幅提升对欧央行6月议息会议加息的预期，彭博利率期货显示，市场预计欧央行6月加息0.25厘的几率已超出七成。



笔者于今年4月初在本专栏提醒投资者，欧罗逼近年内低位，并建议投资者留意在约1.135至1.14水平逢低吸纳欧罗，虽然欧罗期后没有再次下试这个位置，但在亦曾低见1.15水平附近，并出现明显反弹，高位在4月中见1.184水平，走势符合我们预期，现时回落至1.175水平整固。若果早前已逢低买入欧罗的投资者，现时可先行获利，待欧罗整固之后再捕捉下次买入机会。



光大证券国际产品开发及零售研究部