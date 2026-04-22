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朱红 - 阿里50天线徘徊 部署「26927」 | 窝轮热炒特区

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朱红
6小時前
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　　据报阿里巴巴（9988）发布Qwen3.6-Max预览版，是千问系列性能最强大模型，在智能体编程、世界知识和指令遵循方面均有提升。阿里股价靠稳，连日于50天线约136元附近徘徊。如看好阿里可留意认购证「26927」，行使价166.98元，实际杠杆6倍，今年9月到期。如看淡阿里可留意认沽证「28131」，行使价99.95元，实际杠杆4倍，明年1月到期。

　　据报道宁德时代周二晚举办2026年超级科技日发布会，据悉是公司成立以来技术密度最高的一场发布会，将发布钠电、凝聚态、快充等一系列新技术与产品。宁德时代（3750）股价造好，曾一度升至745元再创新高。如看好宁德可留意认购证「28063」，行使价788.5元，实际杠杆4倍，今年12月到期。如看淡宁德可留意认沽证「20814」，行使价398.68元，实际杠杆2倍，明年12月到期。

　　美伊两国为期两周停火协议即将于周三届满，市场关注中东局势发展，外围股市个别发展。恒指表现反复，曾升至26529点，创个多月新高。如看好恒指可留意牛证「58367」，收回价25895点，实际杠杆40倍，28年9月到期；或可留意牛证「57631」，收回价25770点，实际杠杆34倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「66635」，收回价27005点，实际杠杆38倍，28年4月到期；或可留意熊证「65611」，收回价27105点，实际杠杆33倍，28年4月到期。

　　据报小米（1810）旗下「龙虾」产品Xiaomi miclaw首次登陆个人电脑、Mac及有屏音箱等终端装置，进一步构建「人车家全生态」战略，旨在打通旗下各类硬件产品智能协同能力。小米股价变动不大，续于20天线约32.3元水平整固。如看好小米可留意认购证「26556」，行使价41元，实际杠杆6倍，今年10月到期。如看淡小米可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。

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中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

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　　据中国音数协游戏工委报告显示，今年第一季度内地游戏市场实际销售收入971.72亿元人民币，按年增长逾13%。期内，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入63.31亿美元，按年增长逾3成。腾讯（700）股价造好，升至50天线在523元水平整固。如看好腾讯可留意认购证「27221」，行使价664.38元，实际杠杆9倍，今年9月到期。如看淡腾讯可留意认沽证「27140」，行使价408.68元，实际杠杆
2026-04-21 02:00 HKT
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