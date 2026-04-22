闻风至 - 中国重汽双线发力续睇升 | 鲜股落镬

中国重汽（3808）今年以来累计爬升逾5成，能够无视美伊冲突引发的市场波动，主要由于公司成功交出一份好业绩，令市场对该股前景从悲观转为乐观，并重新审视其进军海外的潜力，在双线发力下，股价自然越走越强。



重汽今年升势并非纯资金炒作，更多是基本面推动，先是内地以旧换新政策加速落地，国五车型替换潮启动，带动重卡更新需求提前释放；同时，外媒过去半年多次提到中国重卡在东南亚、中东及非洲市场的渗透率持续提升，部分地区甚至出现「中国品牌取代欧系车」的现象。这些讯号令市场意识到，中国重汽的增长来源已不再局限于内需，而是正式走向多元化、国际化的重型汽车品牌。



销量增长有憧憬



在2025年全年，重汽收入按年升15.2%，至1095.41亿元（人民币，下同），主要是重卡及轻卡销量增长均超过20%；录得纯利70.19亿元，增长19.8%，每股盈利2.57元，全年派息1.46元（约1.679港元），相当于现价之股息率为3.9厘，有增长更有息派，可谓升息俱备。



更重要是，这种增长具备可延续性的憧憬，集团去年底召开的2026年合作伙伴大会，会上明确以「核心技术自主化」为核心，锚定多动力源技术线路并行、核心部件自研、智慧系统突破及产业生态共建四大路径。



集团在纯电领域、氢能源领域、增程领域均展示出具竞争力的技术研发能力，以至出口市场取得不错成绩。



近日，高盛将重汽评级从「沽售」上调至「买入」，目标价从21港元大幅上调1.4倍至51港元。报告指，中国重汽在出口市场持续扩大市占率，2025年已占中国重卡出口量的45%。管理层对达成2026年业绩目标有信心，预计收入按年增长15%，该行因而上调2026至2027年每股盈测介乎28%至33%，以反映出口业务强劲。



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