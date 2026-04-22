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陈永陆 - 宏桥具低成本优势 估值吸引 | 陆叔讲股

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陈永陆
6小時前
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产经 专栏
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中国宏桥（1378）收入按年增长4%至约1623亿元（人民币，下同），股东应占净利润增长1.2%至约226亿元，每股基本盈利2.3842元。毛利虽受氧化铝价格影响略降1.6%至415.05亿元，但铝合金板块毛利率大幅提升3.9个百分点至28.5%，显示高附加值策略成效。铝合金产品为核心，销量582.4万吨基本持平，平均售价升3.8%至约18,216元/吨（不含税），收入增长3.6%至1060.96亿元，贡献收入65.3%。氧化铝销量大增22.7%至1339.7万吨，收入升4%至388.34亿元，成为增长引擎。铝合金加工产品销量71.6万吨，收入亦有所增长。
　　财务结构优化，资产负债比率由48.2%降至42.2%，净债务减21.7%至199.2亿元，现金及等价物增14.3%至511.9亿元，经营现金流强劲。一体化产业链（铝土矿-氧化铝-电解铝-深加工-再生铝）持续发挥成本优势，几内亚西芒杜铁矿项目开始贡献收益。
长线受惠新能源赛道与绿色转型

　　集团绿色转型加速，云南绿色低碳产业园、文山智铝项目投产，NEUI600+超级电解槽运行，高精铝合金扁锭项目落地。「风光储」一体化光伏并网，AI智慧铝大模型应用，强化低碳竞争力，符合国家双碳目标。

　　展望2026年，全球铝市供需仍趋紧平衡。中国电解铝产能接近4500万吨天花板，新建有限；海外受地缘及能源扰动。需求端由新能源车、光伏、风电、电网及储能驱动，中国铝消费稳增，全球电解铝需求或增150至187万吨。LME及SHFE铝价高位运行，预计中国铝均价可达22500至23500元/吨区间，部分机构看好冲击23000元以上。电解铝吨利润扩张空间大。

　　宏桥低成本优势突出，全产业链自给率高，绿色产能转移及再生铝扩张强化护城河。短期催化包括需求旺季及供应扰动，长期受益新能源赛道与绿色转型。集团派末期股息每股1.65港元，相对于股息约7厘，估值仍然吸引，可持续关注。

资深独立股评人
陈永陆

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2026-04-15 02:00 HKT
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