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张日强 - 港铁「闪电」开标有利推进北都发展 | 楼声随笔

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张日强
6小時前
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产经 专栏
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刚于本周一截标的锦上路站二期物业发展项目，由于有合共8组财团入标，相对竞争十分激烈，是近4年以来竞投港铁最多财团的项目，相隔只有一日的时间，港铁昨日（周二）随即开标，项目由信和伙拍中国海外、鹰君及招商局置地所合组的财团成功投得，力压其余7组财团。港铁今次以「闪电」方式开标，将有利推进北部都会区的未来发展。

　　港铁锦上路站二期物业发展项目于本周一截标，合共接获8组财团入标，主要来自大型发展商包括长实、新地、恒基、会德丰、嘉华、嘉里及由信和伙拍中海、鹰君、招商局置地所组成的财团入标等，由于信和等早年已投得锦上路站一期的发展权（现楼盘名柏珑）具有相当经验，加上提供的条件合乎要求，而且财团背景组合庞大，相对极具实力，据了解，今次二期的总投资额逾130亿，相信有一定的能力以分担风险。港铁以闪电方式开标并批出予信和牵头的财团，预期将有利推进北部都会区的未来的发展，尤其配合港铁未来北环线的开通，发展潜力极大。

　　事实上，锦上路站二期项目属于北部都会区首个大型发展；将发展为一个综合发展项目，可建总楼面约120.65万方呎，其中住宅总楼面约76.79万方呎，料提供1290伙，商业总楼面则约43.86万方呎。另外，中标财团将取得此发展项目商业部分的未来拥有权。

张日强

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2026-04-21 02:00 HKT
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