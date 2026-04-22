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大行晨报 - 圆汇持续区间上落｜大行晨报

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　　地缘因素继续主导市场情绪，美伊为期两周的临时停火即将到期，关于美伊何时举行第二轮谈判、停火能否延期，成为外界关注焦点。伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫发布消息称，美国总统特朗普通过实施封锁和违反停火协议，妄图将谈判桌变成伊朗的投降桌，或者为再次挑起战争寻找借口。他强调，伊朗不接受在威胁阴影下的谈判，并表示在过去两周内，伊朗已经为在战场上亮出新牌做好了准备。目前美方频繁放出派团参加谈判消息，伊朗方面却表示拒绝谈判，伊朗质疑美国缺乏谈判诚意。伊朗一度宣布有条件暂时开放霍尔木兹海峡，但此举并未换来美国解除对伊朗港口的封锁。与此同时，多名官员私下透露，伊朗仍计划派团前往巴基斯坦。美国总统特朗普表示，美国副总统万斯于周一启程，预计周二恢复谈判。但其后特朗普也表示他不太可能延长与伊朗的两周停火协议，这增加了谈判者达成结束战争协议的紧逼性。

　　美元兑日圆近月维持于高位区间上落，下方大致在157.50获支撑，上方则受制于160水准附近。预料美元兑日圆仍倾向延续区间争持。较近支持先看158.60及158.20水平。黄金比率计算，38.2%的调整幅度为156.90，扩展至50%及61.8%则为156及155.10水平。至于较近阻力先会留意159.50及160，之后将看至160.60及161.50水准。

　　数据方面，周三英国将公布3月份消费者物价指数（CPI）及生产者物价指数（CPI）等通胀数据，随后周四将发布英国和美国的采购经理人指数（PMI）数据，周五则有英国零售销售数据。

　　英镑兑美元本月早段于1.3150上方稳呈喘稳，自上周起则告节节上升，鉴于图表见RSI及随机指数已稍呈回落，估计英镑兑美元此轮涨势或会受限，而上周已见波动明显收窄，并续为受制于1.36水准下方。下方支持位预料在1.35及1.3380，下一级看至1.32及1.3150，关键指向1.30关口。阻力位则料为1.36及1.3720，其后阻力预估在1.38以至1.3870水平。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇

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2026-04-21 02:00 HKT
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