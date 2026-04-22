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大行晨报 - 美元短线料区间横行｜大行晨报

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　　美国联储局召开4月议息会议前夕，再有官员就利率看法公开发声。联储局理事沃勒表示，由于对伊朗战事引发能源冲击，他对短期内是否需要减息看法较为谨慎，警告美伊冲突可能对通胀产生持久影响。三藩市联储银行总裁戴利（Mary Daly）表示，利率现阶段处于良好水平，市场揣测其言论或暗示支持联储局利率不变。美国联储局3月议息会议中，将联邦基金利率区间维持在3.5至3.75厘不变。联储局3月公布的季度利率点阵图显示，委员们普遍预计今年将减息一次，幅度为0.25厘，但并未预测何时减息，明年亦预计将减息一次。

储局议息料按兵不动

　　另外，沃什于周二以下任联储局主席候选人身分，出席美国参议院听证会。投资者将密切关注沃什对未来利率走向的取态。根据提前发布的证词，沃什强调他承诺在利率问题上保持严格独立。除此之外，中东局势发展不确定性仍然较大，特朗普上周曾表示和伊朗达成共识，但是周末伊朗宣布再度关闭霍尔木兹海峡，并淡化和谈前景，之后特朗普亦否认将延长美伊停火的可能性，令美伊和谈的发展再蒙上阴霾。

　　技术上来看，美汇指数暂时跌穿50天及250天线，执笔之时暂时于98水平徘徊。最新的彭博利率期货显示，交易员预计联储局于本月较大机会维持利率不变。我们认为，联储局下周议息会议之前，美汇指数走势料将持续受美伊局势发展所影响，如美伊局势未有进一步恶化，美汇指数短线料将于97.5至98.5水平横行，非美货币短时间内具反弹空间。

光大证券国际产品开发及零售研究部

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