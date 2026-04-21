朱红 - 腾讯重上50天线 敲「27221」 | 窝轮热炒特区

据中国音数协游戏工委报告显示，今年第一季度内地游戏市场实际销售收入971.72亿元人民币，按年增长逾13%。期内，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入63.31亿美元，按年增长逾3成。腾讯（700）股价造好，升至50天线在523元水平整固。如看好腾讯可留意认购证「27221」，行使价664.38元，实际杠杆9倍，今年9月到期。如看淡腾讯可留意认沽证「27140」，行使价408.68元，实际杠杆7倍，今年10月到期。



据报小米集团（1810）旗下「Xiaomi miclaw」近日正式通过中国信通院手机端智能助手（Claw）权威评测，成为内地首批通过该项评审的手机端「龙虾」智能体，小米指miclaw在各项测试中均表现优异。小米表现向好，重越20天线高见32.94元。如看好小米可留意认购证「26556」，行使价41元，实际杠杆6倍，今年10月到期。如看淡小米可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。



市场关注中东局势发展，外围股市表现反复。恒指表现向好，升约200点在26400点水平整固。如看好恒指可留意牛证「57631」，收回价25770点，实际杠杆40倍，28年9月到期；或可留意牛证「56828」，收回价25695点，实际杠杆36倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「61185」，收回价26905点，实际杠杆36倍，28年4月到期；或可留意熊证「66635」，收回价27005点，实际杠杆32倍，28年4月到期。



港交所（388）股价靠稳，续于10天线之上约412元水平整固。如看好港交所，可留意港交认购证「28035」，行使价480.2元，实际杠杆9倍，今年9月到期。如看淡港交所，可留意港交认沽证「21944」，行使价359.8元，实际杠杆15倍，今年6月到期。



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朱红