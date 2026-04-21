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朱红 - 腾讯重上50天线 敲「27221」 | 窝轮热炒特区

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朱红
2小時前
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产经 专栏
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　　据中国音数协游戏工委报告显示，今年第一季度内地游戏市场实际销售收入971.72亿元人民币，按年增长逾13%。期内，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入63.31亿美元，按年增长逾3成。腾讯（700）股价造好，升至50天线在523元水平整固。如看好腾讯可留意认购证「27221」，行使价664.38元，实际杠杆9倍，今年9月到期。如看淡腾讯可留意认沽证「27140」，行使价408.68元，实际杠杆7倍，今年10月到期。

　　据报小米集团（1810）旗下「Xiaomi miclaw」近日正式通过中国信通院手机端智能助手（Claw）权威评测，成为内地首批通过该项评审的手机端「龙虾」智能体，小米指miclaw在各项测试中均表现优异。小米表现向好，重越20天线高见32.94元。如看好小米可留意认购证「26556」，行使价41元，实际杠杆6倍，今年10月到期。如看淡小米可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。

　　市场关注中东局势发展，外围股市表现反复。恒指表现向好，升约200点在26400点水平整固。如看好恒指可留意牛证「57631」，收回价25770点，实际杠杆40倍，28年9月到期；或可留意牛证「56828」，收回价25695点，实际杠杆36倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「61185」，收回价26905点，实际杠杆36倍，28年4月到期；或可留意熊证「66635」，收回价27005点，实际杠杆32倍，28年4月到期。

　　港交所（388）股价靠稳，续于10天线之上约412元水平整固。如看好港交所，可留意港交认购证「28035」，行使价480.2元，实际杠杆9倍，今年9月到期。如看淡港交所，可留意港交认沽证「21944」，行使价359.8元，实际杠杆15倍，今年6月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。

中银国际股票
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笔者为证监会持牌人
朱红

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