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张日强 - 启德半新盘持货逾1年止赚近「4球」 | 楼声随笔

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张日强
2小時前
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产经 专栏
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整体楼市气氛不俗，刚过去的周六日，新盘及货尾盘销情有回勇迹象，两日合共沽近300伙，是近期销情较理想的数字，新盘连番热销对半新盘及二手楼市场亦有一定刺激，去年或年多前入市新盘的买家，见购入的物业已升幅不少，故先后密密沽货，日前就录得一宗位于启德半新盘的成交个案，原业主持货约一年半沽货止赚离场，帐面更罕见获近「4球」厚利。

　　近期新楼盘销情表现不俗，由于发展商推出的新盘开价贴市，部分更稍低于市价出击，加上配合不同的付款方法，随即引领到各路客源涌出来，除新盘及货尾市场有不俗表现外，就连半新盘及二手楼市场亦受带动，部分于去年或年多前购入的新盘，受惠楼价去年录得稳定的升幅，新盘楼价随即水涨船高，其中位处启德半新盘更录得罕有获厚利成交，刚录得的半新盘为天玺．天单位，面积约460方呎，属2房间隔，用家以约1410万元购入，每呎造价约3万。原业主2024年11月以约1013万购入，持货约一年半转手，帐面获利约397万，单位期内升值约39%。

　　事实上，发展商近期推出的新盘都采取贴市或低价出击，在配合不同的付款方法下，的确可引领各路客源涌出来，早于去年或年多前入市的买家，眼见物业有一定的升幅，故纷纷提早止赚离场，预料短期内仍有半新盘密密沽货的个案。

张日强

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