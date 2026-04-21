伍礼贤 - 东鹏饮料基本盘稳固｜开工前落盘/头条名家本周心水

东鹏饮料（9980）为内地知名功能饮料企业，以销售功能饮料及能量饮料产品为主。据弗若斯特沙利文报告预测，内地功能饮料市场于2029年的市场规模达2810亿元人民币，2025年至2029年年复合增长率达10.9%。东鹏饮料行业龙头地位显著，料可从行业的急速增长中受惠。



「东鹏特饮」产品于2022年至2024年收入年复合增长率达27.3%，去年更进一步录得按年31.8%增长，反映公司基本盘依旧稳固。至于「东鹏补水啦」产品近年迅速崛起，去年收入取得按年119%增长，有望成为第二增长曲线推动业绩二次增长。此外，公司具立体化销售网络相辅相成，其覆盖全国超过430万个终端销售网点，有助持续提升产品铺市率以增加渗透率。



可考虑在210元吸纳，目标价235元，跌穿185元离场。



本人为证监会持牌代表，本人没有持有上述股份​​。



光大证券国际证券策略师

伍礼贤

