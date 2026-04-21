Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍礼贤 - 东鹏饮料基本盘稳固｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘
开工前落盘
伍礼贤
2小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　东鹏饮料（9980）为内地知名功能饮料企业，以销售功能饮料及能量饮料产品为主。据弗若斯特沙利文报告预测，内地功能饮料市场于2029年的市场规模达2810亿元人民币，2025年至2029年年复合增长率达10.9%。东鹏饮料行业龙头地位显著，料可从行业的急速增长中受惠。

　　「东鹏特饮」产品于2022年至2024年收入年复合增长率达27.3%，去年更进一步录得按年31.8%增长，反映公司基本盘依旧稳固。至于「东鹏补水啦」产品近年迅速崛起，去年收入取得按年119%增长，有望成为第二增长曲线推动业绩二次增长。此外，公司具立体化销售网络相辅相成，其覆盖全国超过430万个终端销售网点，有助持续提升产品铺市率以增加渗透率。

　　可考虑在210元吸纳，目标价235元，跌穿185元离场。

　　本人为证监会持牌代表，本人没有持有上述股份​​。

光大证券国际证券策略师
伍礼贤
 

最Hit
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
影视圈
19小時前
日本东北7.7级地震︱当局：留意未来2至3天或有同规模地震 182市镇存超级地震风险︱有片
01:42
日本东北7.7级地震︱当局：留意未来2至3天或有同规模地震 182市镇存超级地震风险︱有片
即时国际
8小時前
金像奖2026丨资深DJ陈永业读错江𤒹生名字 自辩属「少少沙石」遭狂轰 30字道歉平息风波
金像奖2026丨资深DJ陈永业读错江𤒹生名字 自辩属「少少沙石」遭狂轰 30字道歉平息风波
影视圈
6小時前
$1换购盒装特大鸡蛋！百佳超市推6大优惠 庆祝「佳蛋仔」生日
$1换购盒装特大鸡蛋！百佳超市推6大优惠 庆祝「佳蛋仔」生日
饮食
9小時前
麦当劳隐藏点餐技巧！ 1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
麦当劳隐藏点餐技巧！1方法悭$8.5买猪柳汉堡餐 网民：2026仲有人唔知？
饮食
15小時前
金像奖2026｜古天乐亲回应《寻秦记》冇奖攞气度非凡 网民发帖斥不公：佢哋坐成晚好惨
01:02
金像奖2026｜古天乐亲回应《寻秦记》冇奖攞气度非凡 网民发帖斥不公：佢哋坐成晚好惨
影视圈
11小時前
前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债
前港姐冠军杨婉仪罕现身容貌令人叹息 游赌城老公再缺席惹揣测 曾抵押一物助夫还债
影视圈
2026-04-19 19:30 HKT
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
饮食
2026-04-19 10:00 HKT
屯门老牌酒家突结业！青叶海鲜酒家40年品牌失据点 龙凤礼堂、怀旧点心成绝响...
屯门老牌酒家突结业！青叶海鲜酒家40年品牌失据点 龙凤礼堂、怀旧点心成绝响...
饮食
15小時前
前女警自爆云南泼水节执勤遭水枪射私处，还被泼过热水。
00:34
云南泼水节︱前女警自爆执勤遭水枪射私处 还被泼过热水｜有片
即时中国
18小時前
更多文章
伍礼贤 - 兆易创新增长强劲 | 开工前落盘
　　兆易创新（3986）所处集成电路行业在AI需求爆发下迎来高景气，去年公司收入按年增25.1%，纯利升49.5%。公司作为全球第七及国内第二大的供应商，在国产替代加速的情境下，有望填补市场缺口，为公司带来增长动力。可430元留意，目标价470元，止蚀于390元。本人为证监会持牌代表，没持有上述股份​​。 光大证券国际 证券策略师 笔者为证监会持牌人 伍礼贤
2026-04-20 02:00 HKT
开工前落盘