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大行晨报 - 美元回稳 观望美伊谈判进程｜大行晨报

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　　美伊紧张局势加剧，抑制了冲突迅速解决的希望。投资者在等待中东局势的发展，此前美国当局扣押一艘伊朗船只，削弱本已脆弱的停火协议。而10天前达成的停火协议将于周二到期，据报美国和伊朗接近达成两周延期协议，以争取更多谈判时间。不过，特朗普总统表示，他更希望在无需延期的情况下达成协议。特朗普认为战争「非常接近结束」，但仍决定向中东增派部队，可能是为了加大对伊朗接受协议的压力。然而，由于市场仍然忧虑新一轮谈判会否再次失败，这抑制市场风险偏好。

　　美元兑瑞郎3月底在1.8044触高，而上一次顶部在1月15日的0.8042，至本月见较明显回落，同时亦带动RSI及随机指数掉头回落，示意美元呈回调压力。随着短期上升趋向线及25天平均线亦刚在上周初跌破，这将更为明确美元的回跌走势，之后看至100天平均线0.78及0.7740，下一级看至0.7670；至于今年一直稳守着的0.76关口则仍是关键！阻力位继续留意0.8000/0.8050，较大阻力参考0.8090及0.8130，下一级料为0.82水准。

　　周一公布数据显示，德国3月生产者价格指数（PPI）环比上涨2.5%，为2022年8月以来的最高水平，确认了伊朗战争带来的通胀上行风险。这些数据继上周其他欧盟国家公布的强劲批发价格和较高消费者物价指数（CPI）之后，增加了欧洲央行未来几个月加息的压力。

　　欧罗兑美元周一承压，从中线格局看，由于汇价已攻破一道下降趋向线，并已突破了双底颈线位置1.1640，若继续可持稳此区之上，可望欧罗以双底形态上行。然而，在短线而言，当前1.18或正遇到较大障碍，图表亦见RSI及随机指数在高位区间横盘多日后，至今稍呈回落，示意当前进一步上行动能或会有限。较近阻力将看至1.1820及1.1930，下一级料为1.20关口及1.2080。支持位回看1.1650及1.1580，下一级料为1.1520，重要支撑指向1.14关口，在去年7月欧罗已曾下探此关口，其时3日守稳后则见逐步走稳，而刚在3月中旬亦正好暂守住此区。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇

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