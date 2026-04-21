大行晨报 - 加元短线或可小注追入｜大行晨报

最新公布的美国首次失业救济金申请人数下降，表明裁员规模仍相对有限。美国纽约联储银行总裁威廉斯（John Williams）表示，不确定因素阻碍决策者提供明确的利率指引，但他预计长期来看美国仍会减息。不过，一直以鸽派著称的联储局理事米兰，却认为今年应该减息三到四次。尽管美伊谈判消息陆续传来，但战事给能源市场带来的打击仍在持续当中。国际能源署（IEA）上周发表警告称，欧洲的航空燃料只能够维持六周，若果原油供应短缺，这将对欧洲经济造成严重后果。在伊朗战争爆发前，中东原油供应占欧洲航空燃油进口的七成五。



最新数据显示，美国上周出口的原油和成品油合共接近每日1300万桶，创下有纪录来的新高，反映全球买家正在寻求中东以外的原油供应来源。尽管油价近期出现回落，但加元走势亦开始企稳，美元兑加元上周连升5个交易日，盘中见1.365水平，创下一个月来的高位。加拿大央行3月议息会议时宣布，将利率维持在2.25厘不变，结果符合市场预期。加拿大央行声明称，近期经济数据显示，国内短期经济增长将弱于今年1月时的预期，原油价格早前大幅上涨，仍有机会推高整体通胀。



加拿大将于今周公布3月通胀数据，执笔之时数据暂未公布，市场预计加国通胀按年升幅将由前值1.8%大幅上扬至2.5%。彭博利率期货显示，交易员预计，若全球原油供应持续出现短缺，将会令油价造成支持，加拿大通胀有机会反弹，令加拿大央行在今年下半年有机会恢复加息。美元兑加元自3月底4月初时一度逼近1.4水平，不过近两周以来，加元走势回稳，美元兑加元先后失守250天及50天线，多项技术指标暂时未见超卖。笔者认为加元或可小注追入，投资者现时可沽出美元买入加元，初步目标价为3月高位约1.355水平。



光大证券国际产品开发及零售研究部