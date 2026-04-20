朱红 - 小米整固 部署「26556」 | 窝轮热炒特区

小米集团（1810）董事长雷军开启直播新一代SU7 Pro京沪续航挑战，并表示小米未来几年内不会做10万元内车型，欲将电动汽车智能化做好，成本较难控制在10万元以内。小米表现靠稳，在10天线之上约32元附近整固。如看好小米，可留意小米认购证「26556」，行使价41元，实际杠杆6倍，今年10月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。



携程反复偏软 博「24708」



携程集团（9961）股价连升多日后表现反复，在427元水平窄幅整固。如看好携程，可留意携程认购证「24708」，行使价558元，实际杠杆7倍，今年7月到期。如看淡携程，可留意携程认沽证「26490」，行使价309.88元，实际杠杆4倍，今年9月到期。



美国与伊朗两周临时停火协议即将届满，总统特朗普表示双方不确定是否需要延长停火期，但当前谈判正取得巨大进展。外围股市个别发展，恒指回吐约200点，在26150点附近好淡争持。如看好恒指，可留意恒指牛证「57192」，收回价25495点，实际杠杆38倍，28年9月到期；或可留意恒指牛证「55956」，收回价25395点，实际杠杆35倍，28年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊证「68338」，收回价26608点，实际杠杆36倍，28年4月到期；或可留意恒指熊证「66206」，收回价26705点，实际杠杆35倍，28年4月到期。



内险股普遍下跌，中国人寿（2628）股价回吐，跌至27.7元水平徘徊。如看好中国人寿，可留意中寿认购证「21674」，行使价36.66元，实际杠杆6倍，今年9月到期。如看淡中国人寿，可留意中寿认沽证「21675」，行使价20元，实际杠杆5倍，今年9月到期。



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朱红