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朱红 - 小米整固 部署「26556」 | 窝轮热炒特区

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朱红
8小時前
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产经 专栏
內容

　　小米集团（1810）董事长雷军开启直播新一代SU7 Pro京沪续航挑战，并表示小米未来几年内不会做10万元内车型，欲将电动汽车智能化做好，成本较难控制在10万元以内。小米表现靠稳，在10天线之上约32元附近整固。如看好小米，可留意小米认购证「26556」，行使价41元，实际杠杆6倍，今年10月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。

携程反复偏软 博「24708」

　　携程集团（9961）股价连升多日后表现反复，在427元水平窄幅整固。如看好携程，可留意携程认购证「24708」，行使价558元，实际杠杆7倍，今年7月到期。如看淡携程，可留意携程认沽证「26490」，行使价309.88元，实际杠杆4倍，今年9月到期。

　　美国与伊朗两周临时停火协议即将届满，总统特朗普表示双方不确定是否需要延长停火期，但当前谈判正取得巨大进展。外围股市个别发展，恒指回吐约200点，在26150点附近好淡争持。如看好恒指，可留意恒指牛证「57192」，收回价25495点，实际杠杆38倍，28年9月到期；或可留意恒指牛证「55956」，收回价25395点，实际杠杆35倍，28年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊证「68338」，收回价26608点，实际杠杆36倍，28年4月到期；或可留意恒指熊证「66206」，收回价26705点，实际杠杆35倍，28年4月到期。

　　内险股普遍下跌，中国人寿（2628）股价回吐，跌至27.7元水平徘徊。如看好中国人寿，可留意中寿认购证「21674」，行使价36.66元，实际杠杆6倍，今年9月到期。如看淡中国人寿，可留意中寿认沽证「21675」，行使价20元，实际杠杆5倍，今年9月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/牛熊证提供买卖报价者。

中银国际股票
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笔者为证监会持牌人
朱红

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　　据报道阿里云下月中起调整部分MU（Model Unit）模型单元服务价格，大模型服务平台百炼上调幅度介乎2%至7%，以提升平台运维服务质量并应对算力市场成本变化。阿里巴巴（9988）股价连升多日，曾高见136.1元。如看好阿里可留意认购证「26927」，行使价166.98元，实际杠杆6倍，今年9月到期。如看淡阿里可留意认沽证「28131」，行使价99.95元，实际杠杆4倍，明年1月到期。
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