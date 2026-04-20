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伍一山 - 恒指收复20周线走势改善 | 有钱图

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伍一山
8小時前
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大市上周五回吐，恒指低开184点至26210点，随即反弹至全日高位26280点，跌114点，其后跌幅快速扩大，午前见全日低位26015点，下挫379点，收市反弹至26160点，下跌233点，日线阴阳烛为十字星，全日成交金额减至2380亿元。

　　以周线图分析，恒指上周低位25508点，高位26403点，一周累升266点，初步升破20周线（26095）阻力。周线技术指标进一步改善，MACD牛熊，熊差连续第二周收窄；慢随机指数维持买入讯号；9RSI升越中轴报54.26。

　　恒指1月升抵大型横行区（25000至27500点）顶部后，其后以下降通道调整，上月一度跌破横行区，但3周前以「破脚穿头」大阳烛重返区间底部之上，前周以裂口升破下降通道，上周更以大阳烛升越20周线阻力，走势明显改善。恒指若能升破并站稳26300点之上，后市有望再试27500点水平。恒指若续调整，10周线（25823）料有初步支持。

　　国企指数上周五跌60点，收报8845点，日线阴阳烛为十字星。一周累升189点，周线图以大阳烛升近20周线（8908）。技术指标改善，MACD双熊，熊差收窄，9周RSI升越中轴报51.24。国指已重返前横行区底部8700水平，若能升破20周线，下一目标是9300水平。

瑞声突破下降通道

　　瑞声科技（2018）升2.2%，收报38.02元，公司上周四及周五合计回购46.7万股，秏资1692万元。今年以来公司累计回购19次，共购476.3万股，耗资1.69亿元。公司去年业绩良好，纯利大增近4成至25.12亿元人民币。走势上，其股价去年8月和9月于51元形成双顶，10月跌破颈线后反复寻底，形成下降通道，上月下旬跌至31.20元，翌周以「早晨之星」见底，上周以大阳烛升破下降通道，MACD双牛利好，现价买入，第一目标价42元，第二目标价50元，跌破37元止蚀。

伍一山

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