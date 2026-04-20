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黄德几 - （9888）百度中长线看150元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

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黄德几
8小時前
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　　百度（9888）第4季收入327亿元人民币，按季增长5%，虽然按年微跌4%，但核心AI业务表现亮眼：一般业务收入261亿元，其中AI原生业务收入超过113亿元，占比高达43%，较前几季大幅提升。管理层强调，AI应用收入全年突破100亿元，预期AI业务很快成为收入主力。为提振股东信心，公司2月底宣布50亿美元股份回购计划，并计划2026年起首次派息，显示对现金流及未来前景高度自信。分析师普遍看好，华尔街共识目标价约158美元，评级「中性偏买」。

　　总结而言，百度已从「搜索公司」转型为「AI+云+自动驾驶」综合平台，值得长线持有。可考虑116元水平吸纳，中长线目标价150元，若跌穿108元止蚀。

Usmart盈立证券
研究部执行董事
笔者为证监会持牌人
黄德几

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