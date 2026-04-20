闻风至 - 亚太卫星概念盈利兼备 | 鲜股落镬

人类社会已经进入「太空竞赛2.0」时代，航天概念股亚太卫星（1045）料将受惠，该公司目前营运亚太5C、亚太6C、亚太6D、亚太7、亚太9以及亚太6E等多颗卫星，服务覆盖亚太地区、欧洲及非洲等全球超过75%的人口区域，是极少数真正拥有卫星资源的上市公司。



与数十年前冷战时期的美苏争霸不同，当年的太空竞赛更多是为了政治宣示与意识形态的角力，精神意义大于实质。现正发生的「太空竞赛2.0」，却是基于AI算力、低轨卫星通讯以及全球数据一体化的硬件升级，无论地缘政治、军事国防及商业民生都受其影响的一场宇宙空间争夺战。



太空经济尚处爆发初期



卫星频轨资源属于「先到先得」的稀缺财产，一旦占领便形成极高的商业与技术壁垒。特别是亚太卫星旗下的亚太6D卫星，作为亚太系列中首颗高通量卫星，能提供更精准、高速的宽频服务，这在偏远地区、航空通讯及航海贸易等AI落地场景中，是实现「全场景互联网」的基石，重要性不言而喻。



从近年政策动向看，中国政府已明确将商业航天视为「新质生产力」的关键一环。2025年政府工作报告首度将商业航天定义为战略性新兴产业，并在近期成立专门的商业航天司进行国家级统筹。



近日，《新华社》引述工信部信息通信发展司副司长赵策表示，太空算力具有在轨实时处理、低成本能源及广域覆盖等优势，有助于增强太空能源开发能力，具有战略价值和产业前景。报道又引述调研报告指，到2035年，全球在轨数据中心市场规模将达390亿美元，复合年增长率高达67.4%。



亚太卫星不止有概念，更是有盈利能力的航天概念股，集团过去3年纯利分别为2.38亿、2.05亿、1.41亿元，纯利受压主要由于亚太地区的卫星转发器资源供过于求的状况仍在持续的因素所影响。然而，卫星应用等太空经济尚处于爆发初期，亚太卫星作为稀缺的卫星运营龙头，其未来潜力不容忽视。



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