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张日强 - 群盘连环抢滩锁客「快狠准」 | 楼声随笔

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张日强
8小時前
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整体楼市气氛向好，新盘货尾及二手楼都有不俗的销情，虽然中东战火持续，惟暂时未受较大的影响，发展商推售的新盘仍受到市场垂青。受到发展商推盘采取低开贴市价出击，随即引领大批客源涌出来，从各大新盘的参观人流及入票数字来看，反映市况仍相对理想，发展商亦乘势加快推盘步伐，并以「快狠准」方式先后采取价单及招标形式「双轨进行」，以便锁定市场各路客源。

招标及开价「双轨进行」

　　楼市气氛渐见好转，各大新盘及货尾盘等都销情表现理想，由于新盘开价贴市甚至采取低开策略，随即引领大批客源四出觅盘，一众新盘都各有招数，当中包括不同的付款方法，透过五花八门的付款条件，以便吸引用家及投资者，上周开售的启德及大围新盘都取得不俗销情。此外，红磡新盘亦加快收票步伐，由于该盘同样以低价出击，该盘于上周正式开价，更以每呎1.8万推出抢攻，最低入场价约638万，由于首批推出单位售价明显有逾10%的折让，相信极具市场竞争力，同时亦反映发展商的开价策略，在面对市场一众新盘的竞争下，除斗抢焦点外，还需力吸市场各路客源。

　　此外，除新盘连环开价外，货尾盘同样加入战团有意分一杯羹，由于部分货尾盘未有作出加价行动，并以原价推出应市，售价仍相对吸引，与此同时，亦有新盘采取招标形式推出，从开售及招标结果来看，部分亦获用家及投资客承接，除了上述客源外，市场还有大手投资客选货，而且目标相当明确，主力向新盘及货尾盘埋手，不过，大手投资客的入市比例相比中东战火前明显大幅减少。

　　事实上，整体楼市气氛表现平稳向好，当中更以新盘及货尾盘成为主导，上月新盘销情持续表现理想，多个新盘开售都取得不俗的销情，发展商见市况升温，随即采取打铁趁热的策略，新盘迅速开价并加快收票步伐，由于开价相对吸引，连日来收票不俗，相信已经引领到大批用家及投资者垂青，预期本周开售将取得红盘高开的势头。

张日强

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2026-04-17 02:00 HKT
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