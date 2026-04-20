刘伟利 - 是卤莽还是精心计划？ | 巨B讲投资

面对伊朗以霍尔木兹海峡进行政治勒索与拖延战术，特朗普政府采取近乎「极限封锁」的反制手法：美军全面限制海峡通行，连伊朗运油船也一并禁行，目的在于切断其对中国与印度能源输出。据称，卫星影像显示，逾50艘百万桶级超大型油轮改道非洲绕经好望角，改往美国墨西哥湾装载原油；同时，日、韩等亚洲国家转而采购美国石油，美国原油出口日增量亦逼近高峰。若以此推估，伊朗的能源筹码被明显削弱，美国则在能源危机中更容易掌握市场节奏，进而稳定国际油价。



若只看结果，这套部署确实显得精准：过去美国常以维持航道畅通为策略，如今却反其道而行，在关键水道上强化「断供」能力，等于重新改写中东能源流向。更关键的是，能源版图的重排不仅是地缘操作，也是经济回流——倚赖中东能源的国家，为了确保供应不得不转向美国，资金就像被迫买单般流入美国。于是美国不只是出口石油，更出口「确定性」与「选择权」，短期内巩固经济与地缘优势，让全世界似乎在能源议题上更依赖美国。



然而，任何策略若仅靠「事后推算」来评价，都容易落入事后诸葛。特朗普的能源战，是否真的能让美国成为「最强大的国家」？表面上看，美国油源独大，定价权更容易集中在手；但更深层的疑虑同样存在。封锁虽可能打击伊朗，却也可能激化中东冲突风险，使供应不确定性上升，进而推升全球通胀压力。对中国与印度而言，短期必然承受转向成本与供应替代的压力，但长期却可能加速两条路径：一是更快开发替代能源、提升能源自主；二是更积极推动去美元化与结构性分散风险。至于欧洲与日本，即便买得到美国油，却也可能因能源依赖加深而使盟友关系的韧性下降，地缘紧张在所难免。



历史也提醒我们：能源霸权从不等于永久强盛。沙特阿拉伯曾用石油施压、俄罗斯也多次运用能源政策影响局势，但最终都面临价格波动、需求转移与自身承受成本的现实。换言之，美国即便在当下最强，也未必能将「最强」维持到下一个十年。真正能支撑百年级优势的，从来不是某一项出口数字，而是制度韧性、技术创新、供应链安全与盟友网络的整合能力。若忽略气候转型、能源结构长期调整，以及国际规范与信任成本，单靠能源反制很难建立持久的世界主导地位。



总之，这场能源大棋局展现的是美国的果断与操作能力：能在关键节点施压、改变油流方向、并让市场被迫回应。但「最强大」的答案，仍取决于能否超越短期制胜，走向长期治理与可持续竞争。当局胜负已在数字中显影，真正的考验，才正开始。它看见温室的利与弊，透过制度与教育补足经验不足，让下一代稳健成长。在快速变局的时代，建立完善的家族治理、教育与实务参与机制，不只是守护财富，更是确保家族影响力与价值持久传承的战略选择。



Collis Capital合伙创始人

刘伟利

