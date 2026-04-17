郭家耀 - 飞达未来增长可期 | 开工前落盘/头条名家本周心水

飞达控股（1100）去年实现收益17.01亿元，增长15.4%，盈利达1.18亿元，大幅增长107.6%，毛利率则持平于30.9%。业绩的强劲增长主要得益于核心制造业务的稳健表现。制造业务收益达10.67亿元，上升14.5%，分部溢利增长24.9%至2.38亿元。这归功于海外产能的顺利爬坡：孟加拉基地产量显著提升20%，墨西哥工厂亦于12月成功实现单月盈利，展现出良好的营运效益。贸易业务方面，收益上升16.9%至6.34亿元，亏损亦收窄至约7792万元。面对复杂的国际贸易形势，飞达的全球化多元产能布局成为抵御风险的核心竞争力。公司目前在深圳、孟加拉、墨西哥及柬埔寨均设有厂房，有效分散地缘政治风险并满足不同客户的灵活需求。公司的扩张步伐依然清晰。2026年资本开支预算约2.01亿元，重点投向墨西哥仓储与柬埔寨自建厂房。飞达凭借前瞻性的产能布局、持续改善的营运效率与稳健的财务基础，未来的增长值得期待。入巿价1.4元，目标价1.8元，止蚀价1.25元。



笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室

业务发展总监

笔者为证监会持牌人

郭家耀