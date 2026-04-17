朱红 - 阿里连升多日 吼「26927」 | 窝轮热炒特区

据报道阿里云下月中起调整部分MU（Model Unit）模型单元服务价格，大模型服务平台百炼上调幅度介乎2%至7%，以提升平台运维服务质量并应对算力市场成本变化。阿里巴巴（9988）股价连升多日，曾高见136.1元。如看好阿里可留意认购证「26927」，行使价166.98元，实际杠杆6倍，今年9月到期。如看淡阿里可留意认沽证「28131」，行使价99.95元，实际杠杆4倍，明年1月到期。



IDC报告显示，2026年首季全球智能手机出货量按年下降4.1%至2.897亿部，其中小米（1810）排名第三，全球出货量3,380万部，按年跌约19%。小米股价持续反弹，升越10天线高见32.22元。如看好小米可留意认购证「26556」，行使价41元，实际杠杆6倍，今年10月到期。如看淡小米可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。



国家统计局初步核算一季度国内生产总值334193亿元人民币，按年增长5%，比上一季度加快0.5个百分点，增速亦优于市场预期的4.8%。恒指连升3日，再升约400点在26400点水平整固。如看好恒指可留意牛证「56828」，收回价25695点，实际杠杆36倍，28年9月到期；或可留意牛证「56476」，收回价25595点，实际杠杆32倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「65609」，收回价26805点，实际杠杆43倍，28年4月到期；或可留意熊证「61185」，收回价26905点，实际杠杆35倍，28年4月到期。



宁德时代（3750）公布今年一季度实现营业收入1291.31亿元人民币，按年增长逾52%。公司亦计划设立全资子公司作新能源矿产领域专业投资运营与管理平台，拟定注册资本300亿元。宁德股价造好，曾涨逾一成高见729元再创上市新高。如看好宁德，可留意宁德认购证「28063」，行使价788.5元，实际杠杆4倍，今年12月到期。如看淡宁德，可留意宁德认沽证「20814」，行使价398.68元，实际杠杆2倍，明年12月到期。



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朱红