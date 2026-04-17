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张日强 - 大手客连番扫货目标明确 | 楼声随笔

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张日强
5小時前
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产经 专栏
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整体楼市气氛向好，新盘货尾盘及二手楼等都频获市场承接，发展商见市况持续好转，纷纷趁势加快推盘步伐，当中分别推出全新盘及货尾盘等最为活跃，并配合市场各路客源，推出不同的付款方法，以便抢占市场焦点，其中除了实际用家成为主流外，大手投资客仍未有减退，他们投放的资金目标十分明确，主要看准市场各类新盘及货尾盘，只要有关楼盘的付款条件吸引，投资客都会看准目标大手承接。

　　近期发展商推售的新盘销情不俗，除用家支持外，投资客亦是主要客源之一，虽然中东战火对投资者有一定影响，惟一般相信最终事件亦可解决，故纵使战火持续，投资动力仍未有减退迹象，尤其每每有新盘推出市场发售，并且必定以低价或贴市价抢攻。由于新盘低价推出应市，往往都可引领大批客源涌出来觅盘，据市场代理数据显示，大手投资客于今年首季共录得268宗，按季大升约41%；涉722个单位，按季亦大升约4成；其中大手客购入最多是600万或以下的单位，共录363伙，占总数一半，投入资金方面，上述单位共涉及约72.4亿，按季则升约2成，反映首季大手投资客无论「量额」均同创「撤辣」后新高。

　　事实上，楼市气氛向好，加上新盘低开抢占市场焦点，随即引领大批用家及投资客进场，当中大手投资客更主力抢吸新盘或货尾盘，由此可见目标相对明确。

张日强

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2026-04-16 02:00 HKT
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